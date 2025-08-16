Oglasili se Thompsonovi odvjetnici: Treba podići optužnicu protiv svakog novinara koji neovlašteno uđe u tuđi dom

Dom koji se štiti odredbama kaznenog zakona nije vezan s pravom vlasništva, pa su svakako nebitni navodi kako novinarka nije znala čije je vlasništvo terasa (iako je to mogla provjeriti uvidom u zemljišne knjige). Tako u Presudi Europskog suda za ljudska prava u predmetu Bjedov protiv Hrvatske stoji utvrđenje: "Dom čine prostorije s kojima je pojedinac ostvario dovoljno jaku, stvarnu i trajnu (kontinuiranu) povezanost, bez obzira na to da li ih nastanjuje zakonito ili bez ovlaštenja." ili u predmetu Brezec protiv Hrvatske: "Pozivati se na pravo na dom može i osoba koja je u stanu živjela godinama, bez ikakve pravne osnove."