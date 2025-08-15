Oglas

"Nisu obaviješteni"

Hrvat uhićen na prosvjedima u Srbiji? Oglasilo se Ministarstvo

N1 Info
15. kol. 2025. 12:51
A Serbian police officer detains a person, during a standoff between supporters of the ruling party and anti-government protesters in Belgrade, Serbia, August 14, 2025. REUTERS/Djordje Kojadinovic
REUTERS/Djordje Kojadinovic

Na upit Dnevnika Nove TV o Hrvatu koji je navodno uhićen u Srbiji tijekom prosvjeda u četvrtak, Miistarstvo vanjskih i europskih poslova i Veleposlanstvo Hrvatske u Republici Srbiji kažu kako oni o tome nisu službeno obaviješteni.

"Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao niti Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Srbiji, nije službeno obaviješteno o navodnom sinoćnjem uhićenju hrvatskog državljanina u Republici Srbiji koji je sudjelovao u prosvjedima. Stoga, ne možemo komentirati slučaj prije no što se utvrde činjenice okolnosti kao i je li do samog uhićenja i došlo", priopćili su za Dnevnik.hr.

Teme
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Srbija prosvjedi u Srbiji

