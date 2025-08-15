Oglas

gitarijada u zaječaru

Festival u Srbiji ostao bez svih izvođača za prvu večer, otkazali i Brkovi

author
N1 Info
|
15. kol. 2025. 16:27
PXL_170824_119129051
Borislav Zdrinja/ZIPAPHOTO/ATAImages/PIXSELL

Gitarijada u Zaječaru ostala je bez svih najavljenih izvođača za prvu večer, nakon što je bend Brkovi upravo otkazao nastup.

Oglas

Brkovi su na svojim društvenim mrežama objavili: „Grupa Brkovi neće nastupiti na ovogodišnjoj Gitarijadi u Zaječaru. Vidimo se nekom drugom prilikom.“

Oni su treći bend koji je danas otkazao nastup, nakon Električnog orgazma i Kerbera, čime je za drugu večer ostao samo jedan bend – Atomsko sklonište – te cijela postava za treće večer.

Reakcija na ranija otkazivanja organizatora

Za treću večer planirani su Riblja čorba, Generacija 5 i Alen Islamović, a nastup su otkazali i NIT, Whitesnake Experience, S.A.R.S, DLM i Goblini, kojima su organizatori otkazali sudjelovanje.

Goblini su u svojem priopćenju poručili:
„Otkazali su nam i Zaječar. Mislimo da znate zašto.“

Iako organizatori nisu službeno objasnili razloge, iz konteksta i samih objava benda mogu se iščitati sumnje da su politički motivirani. Radi se, kako su ranije naveli organizatori u Zrenjaninu za isti bend, o nesklonosti izvođačima sa “političkim konotacijama”, jer manifestacija ima „obiteljsko zabavni karakter“

S.A.R.S. otkazao zbog iskaza solidarnosti s Goblinima


Beogradski bend S.A.R.S. objavio je da otkazuju svoj nastup na Gitarijadi nakon što su saznali da je otkazan koncert bendu Goblini. U svojoj objavi su naglasili:
„Stop miješanju politike u kulturu“

Teme
brkovi gitarijada

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ