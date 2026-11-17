"SKRIVENI POREZ"
Vanđelić: "Vlada zarađuje više kako rastu cijene, inflacija joj odgovara"
N1 Info
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17. stu. 2026. 14:36
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Damir Vanđelić, predsjednik stranke Republika, gostovao je kod Hanan Nanić u emisiji N1 Studio uživo, gdje je komentirao prijedlog državnog proračuna, rast državnih rashoda, zapošljavanje u javnom sektoru i očekivanja Vlade o gospodarskom rastu i inflaciji.
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