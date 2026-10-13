VIDEO / Darijana FIlipović opustila se i zapjevala u Žepču, snimka postala viralna

Darijana Filipović je na općim izborima u Bosni i Hercegovini održanima 4. listopada izabrana za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH kao kandidatkinja HDZ-a BiH. Prema rezultatima Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, osvojila je 111.671 glas. Njezini protukandidati bili su Slaven Kovačević iz Demokratske fronte i neovisni kandidat Zdenko Lučić kojega je podupirala Hrvatska petorka.