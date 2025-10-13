VIDEO / Dino Merlin rasplakao prisutne govorom o Halidu: "Smijali smo se da prevarimo bol i smrt"

"Topla soba, listopadska noć. Drijemao je i kroz san mu je s usana izletjela psovka kad smo ga okretali na bok. Nasmijali smo se. Pričao sam mu Sidranove i Gljivine fore. Opet smo se smijali. Smijali smo se da ne bismo plakali. Da prevarimo bol. Da prevarimo smrt. Donio sam mu čokoladu ‘Merci’. Merci, Halide", nastavio je Merlin.