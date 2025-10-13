VIDEO / Dino Merlin rasplakao prisutne govorom o Halidu: "Smijali smo se da prevarimo bol i smrt"

Na današnjoj komemoraciji u čast Halida Bešlića, obratio se i Dino Merlin. Emotivnim govorom rasplakao je skoro sve prisutne u dvorani, a prisjetio se jednog od posljednjih trenutaka koje je proveo s Halidom Bešlićem.
"Draga obitelji, prijatelji. Riječi su riječi, ali slike i osjećaji govore više. Podijelit ću s vama nekoliko slika s posljednjeg susreta s Halidom Bešlićem", započeo je svoje obraćanje Dino Merlin.
"Topla soba, listopadska noć. Drijemao je i kroz san mu je s usana izletjela psovka kad smo ga okretali na bok. Nasmijali smo se. Pričao sam mu Sidranove i Gljivine fore. Opet smo se smijali. Smijali smo se da ne bismo plakali. Da prevarimo bol. Da prevarimo smrt. Donio sam mu čokoladu ‘Merci’. Merci, Halide", nastavio je Merlin.
Prisjetio se kako mu je milovao kosu, ruke i stopala.
"Milovao sam mu kosu, ruke i stopala. Čiste bijele priglavke. Halidove priglavke. Kakav minimalizam. Nešto tako jednostavno, a tako posebno. Tako potrebno, kao brašno, kao papir, kao sol. Kao naš Halid."
"Putuj, bijela ptico, u džennetski vinograd. Mnogo će vode Bosnom proteći dok se takva duša ponovo rodi. Mnogo će vode Bosnom proteći do tada. Gdje god bio – voljen da si", zaključio je Merlin u svom govoru.
