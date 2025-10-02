VIDEO / Pogledajte kako izgleda zimska idila na poznatom skijalištu u susjedstvu

Na Kopaoniku u Srbiji je u srijedu navečer počeo padati prvi snijeg i već se stvorio bijeli pokrivač.
Oglas
Kako se može vidjeti na kamerama portala Infokop, snijeg je sinoć intenzivno padao. Oborine su od jutros na Kopaoniku slabe, uz maglu i temperaturu između minus 2,2 i 1,5 stupnjeva Celzijusa.
Prema prognozi, snijeg se na Kopaoniku očekuje i danas i sutra, dok će za vikend doći do razvedravanja i porasta temperature na šest stupnjeva Celzijusa.
Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je upozorenje za brdsko-planinska područja južne i istočne Srbije zbog snijega i stvaranja snježnog pokrivača danas i sutra.
Kako se navodi u upozorenju, danas i sutra u brdsko-planinskim područjima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije bit će oblačno i hladno sa snijegom, uz stvaranje snježnog pokrivača.
U brdskim i nižim planinskim predjelima očekuje se od 10 do 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snijega u razdoblju od 48 sati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas