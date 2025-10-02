Oglas

PRVI SNIJEG

VIDEO / Pogledajte kako izgleda zimska idila na poznatom skijalištu u susjedstvu

N1 Srbija
02. lis. 2025. 10:43

Na Kopaoniku u Srbiji je u srijedu navečer počeo padati prvi snijeg i već se stvorio bijeli pokrivač.

Kako se može vidjeti na kamerama portala Infokop, snijeg je sinoć intenzivno padao. Oborine su od jutros na Kopaoniku slabe, uz maglu i temperaturu između minus 2,2 i 1,5 stupnjeva Celzijusa.

Prema prognozi, snijeg se na Kopaoniku očekuje i danas i sutra, dok će za vikend doći do razvedravanja i porasta temperature na šest stupnjeva Celzijusa.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je upozorenje za brdsko-planinska područja južne i istočne Srbije zbog snijega i stvaranja snježnog pokrivača danas i sutra.

Kako se navodi u upozorenju, danas i sutra u brdsko-planinskim područjima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije bit će oblačno i hladno sa snijegom, uz stvaranje snježnog pokrivača.

U brdskim i nižim planinskim predjelima očekuje se od 10 do 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snijega u razdoblju od 48 sati.

