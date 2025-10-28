Nakon što je u Novom Mestu završena izvanredna sjednica gradskog vijeća, na kojoj su sudjelovali i predstavnici vlade koji su, nakon subotnjeg brutalnog napada u gradu, predstavili mjere za borbu protiv kriminala i takozvani Šutarjev zakon, na trgu ispred zgrade općine okupila se velika masa prosvjednika. Nedugo zatim, u dva romska naselja na Dolenjskoj, Žabjaku i Šmihelu, čuli su se pucnjevi.