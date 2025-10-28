RAFALNA PALJBA
VIDEO / Pucnjava kod Novog Mesta: Specijalna policija stigla u romska naselja
U okolici romskih naselja Žabjak i Šmihel kod Novog Mesta večeras su odjeknuli pucnjevi.
Oglas
Nakon što je u Novom Mestu završena izvanredna sjednica gradskog vijeća, na kojoj su sudjelovali i predstavnici vlade koji su, nakon subotnjeg brutalnog napada u gradu, predstavili mjere za borbu protiv kriminala i takozvani Šutarjev zakon, na trgu ispred zgrade općine okupila se velika masa prosvjednika. Nedugo zatim, u dva romska naselja na Dolenjskoj, Žabjaku i Šmihelu, čuli su se pucnjevi.
Pucnjavu u naseljima Žabjak i Šmihel za N1 je potvrdila Policijska uprava Novo Mesto.
Policija za sada nema informacija da je u pucnjavi bilo ozlijeđenih.
Prema neslužbenim informacijama N1, pripadnici posebne policijske postrojbe i specijalne jedinice policije već su na terenu u Žabjaku i Šmihelu. U tijeku je istraga.
Rafalna paljba na otvorenom?
Prema riječima gradonačelnika Novog Mesta Gregorja Macedonija, navodno je došlo do rafalne paljbe na otvorenom prostoru.
"Nažalost, to je jedna od učestalih pojava u našem gradu. Nadam se da će policija uspjeti spriječiti posjedovanje oružja. Više sam puta posljednjih dana upozoravao da imamo previše oružja, koje treba ukloniti iz dohvata djece i nestabilnih osoba", izjavio je Macedoni.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas