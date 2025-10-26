Policija objavila detalje ubojstva koje je šokiralo Sloveniju

Predstavnici Policijske uprave Novo mesto u prvoj su izjavi nakon smrti oca koji je došao po sina pred lokal, gdje je napadnut, rekli da motiv za napad još nije utvrđen, piše N1 Slovenija.
Policija i dalje pretražuje dom 21-godišnjeg osumnjičenika iz općine Šentjernej, a potom će ga – najvjerojatnije sutra – privesti istražnom sucu. Tereti ga se za kazneno djelo nanošenja osobito teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom.
Direktor Policijske uprave Novo mesto Igor Juršič i pomoćnik voditelja Sektora kriminalističke policije Matjaž Štern predstavili su tijek kriminalističke istrage smrti Novomeščanina koji je u noći na subotu došao po sina pred klub Lokalpatriot, gdje je bio napadnut.
Juršič je odlučno osudio svaki oblik nasilja te najavio da će policija i dalje dosljedno djelovati protiv svakog počinitelja kaznenih djela. „Svjesni smo da se sigurnosne okolnosti mijenjaju, pa aktivnosti stalno prilagođavamo. Na pojedina područja raspoređujemo jedinice i iz drugih policijskih uprava te iz Generalne policijske uprave“, istaknuo je.
Kao sigurnosno problematična područja prepoznali su autobusni kolodvor Log, područje Školskog centra i naselje Brezje.
Juršič je dodao da u Novo mesto stižu policajci posebnih jedinica i iz drugih policijskih uprava, ali ne i pripadnici specijalne policije.
U utorak, kada će se na Glavnom trgu održati skup građana, policija će događaj nadgledati, ali ne očekuju eskalaciju ni nerede. „Ljudi su pokazali da se može i mirno prosvjedovati“, rekao je Juršič.
Na pitanje o mogućim kadrovskim promjenama u vrhu PU Novo mesto, odgovorio je da je to stvar glavnog ravnatelja policije te da sam ne planira promjene u kadru.
Osumnjičenik iz općine Šentjernej
Pomoćnik voditelja kriminalista Matjaž Štern rekao je da su policajci u subotu oko 2.30 sati na mjestu događaja pronašli teško ozlijeđenog 48-godišnjaka. Zajedno s građanima pokušali su ga reanimirati do dolaska hitne pomoći. Muškarac je prevezen u bolnicu, gdje je navečer preminuo od zadobivenih ozljeda.
U nedjelju poslijepodne identificiran je počinitelj i priveden. Riječ je o 21-godišnjaku iz općine Šentjernej. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog nanošenja osobito teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom, za što je predviđena kazna zatvora od pet do petnaest godina.
„Nakon svih provedenih analiza ne izgleda da je u zločin bilo uključeno više počinitelja. Pretraga njegova doma još traje, a nakon dovršetka bit će priveden istražnom sucu“, rekao je Štern.
Motiv zasad ne mogu definirati, no opisao je tijek događaja: „Palo je nekoliko riječi, udarac je brzo uslijedio, muškarac je pao unatrag na tlo, a osumnjičenici su pobjegli u smjeru Marofa.“
Na pitanje je li riječ o pripadniku romske zajednice, Štern je odgovorio da policija kaznena djela istražuje neovisno o nacionalnoj pripadnosti počinitelja.
Kao punoljetan, osumnjičenik nema kaznenu evidenciju, ali je kao maloljetnik bio evidentiran zbog imovinskih kaznenih djela te nasilništva i spolnog napada na osobu mlađu od 15 godina.
Te večeri pred lokalom su bila još dva policijska postupanja, ali nisu bila povezana sa smrću građanina. Počinitelji i oštećeni su identificirani, no zasad ne žele kazneni progon, pa se protiv njih vode prekršajni postupci.
Odluke Vijeća za nacionalnu sigurnost
Zbog ovog događaja danas je održana izvanredna sjednica Tajništva Vijeća za nacionalnu sigurnost. Zaključeno je da se Policijska uprava Novo mesto dodatno ojača policajcima iz drugih dijelova Slovenije, da se općenito poveća policijska prisutnost na terenu, da se prema potrebi aktivira posebna policijska jedinica te da se osnuje koordinacijska skupina za usmjeravanje rada na terenu. Pripadnici posebne jedinice već su stigli u Novo mesto.
Ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar ponudili su premijeru Robertu Golobu ostavke nakon tragičnog događaja, a on ih je prihvatio. Unatoč tome, Katič i Poklukar danas su pratili premijera tijekom njegova posjeta Novom mestu.
