VIDEO / Urinirao po terasi kluba gdje je ubijen Aleš Šutar pa ošamario prolaznika

Šutar, ugostitelj iz Novog Mesta, ubijen je u noći s petka na subotu dok je štitio svog sina kojeg je maltretirala skupina Roma ispred lokalnog noćnog kluba LokalPatriot. Kada je pokušao priskočiti sinu u pomoć, jedan od napadača udario ga je u glavu i prouzročio mu teške ozljede glave, unutarnje krvarenje te prijelom vratnog kralješka, uslijed čega je preminuo.