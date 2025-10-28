VIDEO / Urinirao po terasi kluba gdje je ubijen Aleš Šutar pa ošamario prolaznika

U Novom Mestu jedan je muškarac urinirao na mjestu gdje građani pale svijeće za ubijenog Šutara, a potom je i fizički napao osobu koja ga je na to upozorila.
Jučer priveden osumnjičeni za Šutarovu smrt
Podsjetimo, mladiću iz romskog naselja Sabrijanu Jurkoviču (21), osumnjičenom za smrt 48-godišnjeg ugostitelja Aleša Šutara u Novom Mestu, sud je jučer odredio istražni zatvor, nakon što je u jutarnjim satima stigao pred istražnog suca. U pritvoru je bio od petka, kada je u centru grada ubijen 48-godišnji Aleš Šutar.
Šutar, ugostitelj iz Novog Mesta, ubijen je u noći s petka na subotu dok je štitio svog sina kojeg je maltretirala skupina Roma ispred lokalnog noćnog kluba LokalPatriot. Kada je pokušao priskočiti sinu u pomoć, jedan od napadača udario ga je u glavu i prouzročio mu teške ozljede glave, unutarnje krvarenje te prijelom vratnog kralješka, uslijed čega je preminuo.
Širi se snimka
Društvenim mrežama proširila se snimka incidenta na kojoj se vidi vidno pijani muškarac kako tetura prema lokalu pred kojim su građani Novog Mesta ostaavili brojne svijeće u spomen ubijenog Šutara.
On potom zastaje pred svijećama, pogledava u njih, zatim napravi nekoliko koraka i nastavlja urinirati. U jednom trenutku mu prilazi mlađu muškarac i nešto mu govori na što ga ovaj šamara.
Tada im je prišla i žena koja je, čini se, spriječila daljnji napad, nakon čega je pijani muškarac sjeo na terasu lokala.
Oglasila se policija
Prema izvješću policije, dojava o incidentu stigla je danas oko 12:30 sati. Muškarac pod utjecajem alkohola narušavao je javni red i mir ispred lokala gdje građani odaju počast žrtvi subotnjeg napada.
Na njegovo neprimjereno ponašanje upozorio ga je jedan od prolaznika, na što ga je izgrednik ošamario, potvrdili su iz policije.
Priveden stari znanac policije
Policijska patrola ubrzo je pronašla muškarca u drugom ugostiteljskom objektu u Seidlovoj ulici, gdje je nastavio s remećenjem javnog reda i mira. Budući da se oglušio na zapovijedi policajaca, priveden je i određeno mu je zadržavanje u policijskoj postaji Novo Mesto.
