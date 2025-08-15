VIDEO / Šire se snimke brutalnog premlaćivanja prosvjednika u Srbiji

Na društvenim se mrežama dijele videosnimke na kojima se vidi kako policijske snage u Valjevu brutalno prebijaju prosvjednike.
Kako N1 neslužbeno doznaje, sinoć je uhićeno 17 osoba, a 19 policajaca je ozlijeđeno.
Na Instagram stranici @Valjevo_live objavljeno je više snimaka uznemirujućeg sadržaja, na kojima se vidi kako policija brutalno tuče neke od prosvjednika. Nije poznato u kakvom su stanju pretučene osobe.
