POLICIJA U AKCIJI

VIDEO / Šire se snimke brutalnog premlaćivanja prosvjednika u Srbiji

N1 Srbija
15. kol. 2025. 10:54
MARKO DJOKOVIC / AFP

Na društvenim se mrežama dijele videosnimke na kojima se vidi kako policijske snage u Valjevu brutalno prebijaju prosvjednike.

Kako N1 neslužbeno doznaje, sinoć je uhićeno 17 osoba, a 19 policajaca je ozlijeđeno.

Na Instagram stranici @Valjevo_live objavljeno je više snimaka uznemirujućeg sadržaja, na kojima se vidi kako policija brutalno tuče neke od prosvjednika. Nije poznato u kakvom su stanju pretučene osobe.

aleksandar vučić policija prosvjed srbija

