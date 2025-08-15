ŠTO BI BILO...
Miro Kovač: Da su Ukrajinci prije devet godina prihvatili ovu ideju, ne bi bilo invazije
Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je situaciju u Srbiji, ali i glavno zbivanje na globalnoj razini - sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina.
Možda ćemo nakon susreta na Aljasci svjedočiti početku priče o miru u Ukrajini.
"Vjerujem da ovo može biti sastanak koji će dovesti do izravnih razgovora Rusa i Ukrajinaca. Vjerujem da Putin ima taj interes, kao i Trumpu. Ali, obojici je u interesu normalizacija američkih i ruskih odnosa. Zato su na sastanku ljudi iz svijeta financija. Vjerujem da postoji šansa za primirje. Hoće li ti uvjeti i ideje koje će Putin iznijeti biti prihvatljivi Volodimiru Zelenskom i europskim saveznicima, vidjet ćemo. Dobro je da se razgovora, nema drugog puta osim pregovora, bez njih ne može doći do mira", kazao je Kovač pa komentirao eventualne teritorijalne ustupke:
"Zelenski je izrazio spremnost razgovora o toj temi. Pitanje je perspektive. Ako se na stvari gleda kratkoročno, reći ćete da je to nemoralno, ali ako se gledaju dugoročno, možemo reći da je, nažalost, bilo u povijesti takvih primjera. No, kasnije su takve države bile uspješne, a u nekim slučajevima su i vratile okupirane dijelove teritorija. Tu treba biti pametan. Vidimo da je većina Ukrajinaca spremno prihvatiti privremeni gubitak teritorija."
Može li Ukrajina nakon takvog scenarija ući u NATO?
"Članica NATO-a ne, tu će Rusi biti tvrdi, a vjerujem da će Amerikanci to prihvatiti. Koliko čujem iz europskih izvora, Amerikanci su se pomirili s onime što je Trumpu prije nekoliko mjeseci bilo neprihvatljivo - davanje sigurnosnih jamstava. Ne u okviru ulaska u NATO, naravno. Bez tih jamstava nema sigurnosti za Ukrajinu. Da su Ukrajinci prije devet godina tražili da Europa pošalje trupe kao sigurnosno jamstvo, ne bi bilo druge invazije. Vidjet ćemo hoće li ovaj put biti toga, odnosno, hoće li Rusija na to pristati."
Kovač vjeruje da bi Trump išao u neke konkretnije poteze u slučaju da ne dođe do konkretnijeg dogovora na Aljasci.
"Ono što je napravio s Indijom je bilo jako hrabro jer mu to nije u interesu. Htio je pregovore i ne odgovara mu radikalizacija u odnosima s Kinezima ili Indijcima."
Putin ima podosta utjecaja i na hrvatsko susjedstvo, što vidimo po događajima u Srbiji, gdje Aleksandar Vučić može praktički što želi. Trenutno se "koketira" s građanskim ratom.
"Vučić se ne smije igrati i koliko god djelovao nesretno ili nespretno u odnosu s prosvjednicima i odgovornima za nesreću u Novom Sadu, intimno bi više htio surađivati sa Zapadom i Amerikancima. No, sumnjam da ima dovoljno hrabrosti za to iz razloga na koji je "štrikano" srbijansko društvo. Treba vidjeti i radi li se o ruskoj podršci Vučiću ili Srbiji kao takvoj", smatra Kovač.
Osvrnuo se i na Hrvata uhićenog u Srbiji, što tamošnje vlasti koriste kao argument da prosvjede organiziraju i podržavaju druge zemlje.
"Treba istražiti i vidjeti o čemu se točno radi. Ne bih htio komentirati dok se ne utvrde činjenice. Što se tiče utjecaja stranih zemalja ili Hrvatske na te prosvjede, takve konstrukcije nemaju smisla", zaključio je Miro Kovač.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare