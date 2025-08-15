FOTO, VIDEO / Kaos u Srbiji: Demolirane prostorije SNS-a, deseci ozlijeđenih i uhićenih, među njima i Hrvat

Među ozlijeđenima je i zastupnik oporbene Stranke slobode i pravde (SSP) Peđa Mitrović kojeg je, prema priopćenju SSP-a i njegovom svjedočenju desetak "batinaša i kriminalaca Srpske napredne stranke" u četvrtak u 22 sata na raskrižju Kneza Miloša i Birčaninove napala šipkama i teško ozlijedila. Zbog posjekotine na glavi i obilnog krvarenja pomoć su mu ukazali medicinski volonteri na prosvjedu.