Veleposlanstvo u Srbiji: Nismo obaviješteni da je netko od Hrvata uhićen

N1 Info
15. kol. 2025. 07:45
People react next to exploding fireworks, during a standoff between supporters of the ruling party and anti-government protesters in Belgrade, Serbia, August 14, 2025. REUTERS/Djordje Kojadinovic
Veleposlanstvo Republike Hrvatske nije službeno obaviješteno da je itko uhićen, pa ne možemo ništa više reći, potvrdio je za 24sata zamjenik šefa diplomatske misije u hrvatskom Veleposlanstvu u Beogradu Ivan Zeko-Pivač.

"Ako je informacija istinita, Republika Srbija će nas diplomatskom notom kontaktirati tek nakon što se odredi (ako se odredi) istražni zatvor", govori za 24sata Zeko-Pivač.

Dodaje i kako se postavlja, vrlo bitno pitanje, je li uhićeni dvojni državljanin.

"Ako je i hrvatski i srpski državljanin, onda nemamo mogućnost konzularno djelovati na teritoriju Republike Srbije", zaključio je i dodao da je "česti narativ kako postoji neki strani faktor pa valja sve uzeti s dozom rezerve".

Podsjetimo, treći dan prosvjeda izveo je u četvrtak navečer tisuće ljudi u tridesetak gradova diljem Srbije nakon što su u utorak u sinkroniziranom napadu pristaše SNS-a u dva vojvođanska grada zasule prosvjednike vatrometom, bakljama i raznim predmetima.

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić priopćio je poslije ponoći da policija bila izložena "brutalnom nasilju" i da su ozlijeđena najmanje 42 policajca, najviše u Beogradu - 26 , sedam u Valjevu i devet u Pančevu.

Uhićeno je 37 ljudi među kojima i jedan državljanin Hrvatske, identificiran kao B. H. (23), koji je, kako tvrdi Dačić, napao žandarmeriju.

"Toliko o tome da ovi prosvjedi nemaju veze s vanjskim faktorom", rekao je Dačić, inače i potpredsjednik srbijanske vlade koja prosvjede naziva "obojenom revolucijom", uz optužbe da su podržani i plaćeni izvana.

Srbija Veleposlanstvo RH u Srbiji prosvjedi u Srbiji

