Vučić najavio da se sprema za premijera i da izbore raspisuje za nekoliko dana

ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je danima u kampanji najavljujući prijevremene izbore, izjavio je da je "spreman prihvatiti volju" vladajućeg SNS-a o eventualnoj kandidaturi za premijera te kazao da će "za nekoliko dana" raspisati izbore.

Podijeli

Oglas

Ako dobijem podršku ljudi iz SNS-a da budem kandidat za premijera, moja ideja je da buduća vlada ima najviše 12 ministara, rekao je Vučić za TV Informer i TV Niš uoči sjednice Središnjeg odbora Srpske napredne stranke u Nišu.

Naglasio je da bi to bila najmanja vlada u povijesti Srbije, ali "brza, efikasna i snažna".

Vučić je prethodnih mjeseci već nekoliko puta istaknuo kako nakon drugog predsjedničkog mandata, poslije kojeg se po Ustavu više ne može kandidirati, želi biti premijer.

Za to je nužno da prethodno podnese ostavku i povuče se s dužnosti predsjednika.

"Vidjet ćemo sutra hoće li ta odluka biti donesena. Ja sam rekao da sam spreman prihvatiti njihovu volju", rekao je Vučić.

On je u svibnju 2023. formalno odstupio s čela SNS-a i dužnost vođe stranke prepustio Milošu Vučeviću, dotadašnjem ministru obrane, a danas svom savjetniku za regionalna pitanja.

Vučić je također kazao da će izbore raspisati 9. ili 10. rujna.