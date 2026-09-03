Vučić uzvratio Plenkoviću zbog Srbije: "U Hrvatskoj će i 2045. veličati nacizam. Daleko im lijepa kuća"

"To je jedinstven slučaj u svijetu i jedinstvena zemlja u svijetu, ali kako oni to kažu – 'to su patriotske pjesme', 'Sieg Heil', ali bio je gori pozdrav od Sieg Heila, a to je 'Za dom spremni'. Čestitam im na tom patriotizmu, daleko im lijepa kuća", poručio je Vučić, prenose Alo.