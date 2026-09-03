ŽESTOK ODGOVOR
Vučić uzvratio Plenkoviću zbog Srbije: "U Hrvatskoj će i 2045. veličati nacizam. Daleko im lijepa kuća"
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je odgovorio hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću, koji je rekao da Srbija nije napravila napredak u suočavanju s prošlošću, te pritom prozvao Hrvatsku zbog veličanja nacizma i ustaških simbola.
Oglas
Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovno je kritizirao Srbiju, poručivši da "Srbija nije izašla iz katarze i nije napravila ni jedan korak naprijed", prenose Večernje novosti.
Na Plenkovićeve riječi reagirao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da bi, ako se već govori o tome tko je napravio korake naprijed, trebalo pogledati i stanje u Hrvatskoj, navodi Alo.
"Zato su oni napravili mnogo koraka. Nitko nikad nije pomislio da će netko nacizam veličati nakon 1945. godine, ali kao što vidite, kod njih je to i 2025. i 2026. i 2045. godine ima da veličaju nacizam i nacističke pozdrave", rekao je Vučić.
Vučić je potom govorio o korištenju ustaških simbola i pozdrava u Hrvatskoj. Ocijenio je da je riječ o "jedinstvenom slučaju" te se osvrnuo na način na koji se takve pjesme i pozdravi opravdavaju, prenosi Politika.
"To je jedinstven slučaj u svijetu i jedinstvena zemlja u svijetu, ali kako oni to kažu – 'to su patriotske pjesme', 'Sieg Heil', ali bio je gori pozdrav od Sieg Heila, a to je 'Za dom spremni'. Čestitam im na tom patriotizmu, daleko im lijepa kuća", poručio je Vučić, prenose Alo.
PROČITAJTE JOŠ
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas