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ŽESTOK ODGOVOR

Vučić uzvratio Plenkoviću zbog Srbije: "U Hrvatskoj će i 2045. veličati nacizam. Daleko im lijepa kuća"

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N1info
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03. ruj. 2026. 15:13
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Denis Kapetanović /PIXSELL

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je odgovorio hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću, koji je rekao da Srbija nije napravila napredak u suočavanju s prošlošću, te pritom prozvao Hrvatsku zbog veličanja nacizma i ustaških simbola.

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Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovno je kritizirao Srbiju, poručivši da "Srbija nije izašla iz katarze i nije napravila ni jedan korak naprijed", prenose Večernje novosti.

Na Plenkovićeve riječi reagirao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da bi, ako se već govori o tome tko je napravio korake naprijed, trebalo pogledati i stanje u Hrvatskoj, navodi Alo.

"Zato su oni napravili mnogo koraka. Nitko nikad nije pomislio da će netko nacizam veličati nakon 1945. godine, ali kao što vidite, kod njih je to i 2025. i 2026. i 2045. godine ima da veličaju nacizam i nacističke pozdrave", rekao je Vučić.

Vučić je potom govorio o korištenju ustaških simbola i pozdrava u Hrvatskoj. Ocijenio je da je riječ o "jedinstvenom slučaju" te se osvrnuo na način na koji se takve pjesme i pozdravi opravdavaju, prenosi Politika.

"To je jedinstven slučaj u svijetu i jedinstvena zemlja u svijetu, ali kako oni to kažu – 'to su patriotske pjesme', 'Sieg Heil', ali bio je gori pozdrav od Sieg Heila, a to je 'Za dom spremni'. Čestitam im na tom patriotizmu, daleko im lijepa kuća", poručio je Vučić, prenose Alo.

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Teme
aleksandar vučić andrej plenković nacizam srbija
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