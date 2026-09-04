SAHRANA U SRBIJI
Vučić: Neću biti na Mladićevom pogrebu zbog službenih obaveza
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je u petak da zbog službenih obaveza neće biti na pogrebu Haškim osuđeniku Ratko Mladiću u ponedjeljak u Beogradu.
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Nekadašnji zapovjednik vojske Bosanskih Srba je prošli tjedan umro u zatvoru Haškog suda gdje je izdržavao kaznu doživotnog zatvora za ratne zločine u BiH, uključujući genocid nad Bošnjacima u Srebrenici 1995.
Posmrtni ostaci generala, kojeg mnogi u Srbiji smatraju herojem, dopremljeni su u četvrtak u Beograd zrakopolovom srbijanske vlade i bit će pokopani u obiteljskoj grobnici, čini se bez vojnih i državnih počasti.
Vučić je rekao da je obitelj donijela odluku o mjestu i načinu pogreba na koji on neće doći zbog posjeta predsjednika Uzbekisatana.
"Razgovarao sam sa obitelji Mladić, to je njihov izbor, što će da rade i kako da rade. Imam službeni posjetu u ponedeljak cijeli dan, zakazan prije četiri mjeseca”, rekao je Vučić novinarima.
Mladićev sin: Moj otac je ubijen
Mladićev sin Darko najavio je na konferenciji za medije da će lijes biti izložen u lokalnoj crkvi do 12 sati i da se crkveni ukop očekuje oko 14 sati. Komemoracija je zakazana u Domu vojske u subotu u 12 sati.
Obitelj i Mladićev liječnik Ognjen Gudelj ustvdili su da je Mladić u pritvorskoj bolnici "ubijen nesavjesnim liječenjem" jer je medicinski tretman uobičajen za kardiološkog bolesnika.
Na istoj konferenciji, srbijanski ministar pravde Nenad Vujić je podsjetio je da je Beograd više puta dao jamstva za liječenje u Srbiji, ali je Haški sud to odbio.
Vujić, koji je ranije najavio pogreb uz državne i vojne počasti, izbjegao je konkretan odgovor što je pod tim mislio, rekavši da "smrt ne narušava dostojanstvo obitelji i njezino pravo da s prijateljima i poštovateljim iskažu pijetet".
Od objave vijesti o Mladićevoj smrti, srbijanski mediji i mediji u Republici Srpskoj u BiH glorificiraju ga kao ratnog heroja koji je branio srpski narod u ratu uslijed raspada bivše Jugoslavije.
Kada je vozilo s aerodroma prolazilo prema središtu Beograda, stotine njegovih simpatizera su se okupile na putu noseći transparente poput “Mladić je heroj”, “Đenerale hvala” i “Junaci Nika ne umiru”.
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