pokop u ponedjeljak
Mladićev sin tvrdi: "On je ubijen!" Liječnik iznio teške optužbe na račun Haaga
Na konferenciji u Beogradu obitelj i odvjetnici osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića iznijeli su tvrdnje o okolnostima njegove smrti u pritvoru Haškog tribunala. Njegov sin Darko Mladić i liječnik iz medicinskog tima obrane tvrde da je preminuo zbog nesavjesnog liječenja.
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Ratni zločinac Ratko Mladić bit će pokopan u ponedjeljak, 7. rujna, na Topčiderskom groblju u Beogradu, objavio je njegov sin Darko Mladić. Komemoracija će biti održana dan ranije u Domu vojske Srbije.
Darko Mladić na konferenciji je rekao da obitelj smatra kako njegov otac nije preminuo prirodnom smrću, već da je "ubijen" zbog načina na koji je liječen u pritvoru.
Prema njegovim tvrdnjama, kako prenosi tportal, posljednja dva mjeseca života bila su posebno teška te smatra da je do smrti došlo zbog nesavjesnog liječenja i davanja lijekova koji su, kako tvrdi, pogoršali Mladićevo zdravstveno stanje.
Liječnik: "Tvrdim da je ubijen"
Ognjen Gudelj, član medicinskog tima obrane, iznio je još ozbiljnije optužbe. Kazao je da Mladiću nisu redovito rađene potrebne analize niti mu je svakodnevno mjeren krvni tlak, a tvrdio je i da nije dobivao odgovarajuću terapiju za dijabetes.
Gudelj je posebno spomenuo davanje velikih doza fentanila, tvrdeći da je to pridonijelo otkazivanju bubrega.
"Kao liječnik koji ima svu dokumentaciju pred sobom, tvrdim da je ubijen", rekao je Gudelj.
Za sada se radi o tvrdnjama obitelji i liječničkog tima obrane, dok bi za konačnu ocjenu okolnosti smrti trebali biti ključni službena medicinska dokumentacija i neovisna istraga.
Za koje je zločine osuđen
Mladić je osuđen 2017. godine pred Haškim sudom na doživotni zatvor, a presuda je pravomoćna od 2021. godine.
Proglašen je krivim za: genocid (po dvije točke), zločine protiv čovječnosti (po pet točaka) i ratne zločine (po četiri točke), koje je počinio kao najviše rangirani general Vojske Republike Srpske s ciljem stvaranja Republike Srpske.
Osuđen je, među ostalim, i za genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva i zločine protiv čovječnosti.
Od pravde se skrivao punih 16 godina, a uhićen je u Srbiji 2011. godine.
Preminuo je 27. kolovoza.
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