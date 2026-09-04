upozorenje
Europska unija žestoko kritizirala Srbiju zbog Mladićevog sprovoda: "To je u potpunoj suprotnosti..."
Europska unija upozorila je Srbiju da bi javno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića moglo dodatno narušiti odnose Beograda i Bruxellesa.
Oglas
Uoči pogreba Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske koji je u Haagu osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina, iz Europske unije stižu oštre poruke Srbiji.
Marta Kos, europska povjerenica za proširenje, poručila je da javno veličanje ratnih zločinaca nije spojivo s europskim vrijednostima niti sa srpskim nastojanjem da postane članica EU-a.
"Veličanje ratnih zločinaca nema mjesta. To je u potpunoj suprotnosti s europskim vrijednostima", rekla je Kos za Politico.
Dodala je da Bruxelles pomno prati događaje u Srbiji te da će posebno promatrati postupke tamošnjih vlasti.
Tisuće ljudi očekuju se na pogrebu
Mladić je preminuo prošlog tjedna u pritvoru u Haagu, gdje je služio doživotnu kaznu zbog zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina.
Njegov lijes, prekriven srpskom zastavom, u četvrtak je državnim zrakoplovom prebačen u Beograd.
Pogreb je predviđen za ponedjeljak na groblju Topčider, a očekuje se dolazak velikog broja ljudi. U Domu Vojske Srbije održat će se komemoracija.
Srpske vlasti tvrde da država nije izravni organizator komemoracije. Vladin dužnosnik, koji je govorio anonimno, rekao je da skup organizira Udruga umirovljenih generala, a ne Ministarstvo obrane ili Glavni stožer Vojske Srbije.
Mladić pritom neće biti pokopan u Aleji velikana niti u Aleji zaslužnih građana.
"Vrijeme je zakopati prošlost"
Irski ministar za Europu Thomas Byrne također je kritizirao način na koji se u Srbiji pristupa Mladićevu ispraćaju.
Poručio je da bi bilo neprihvatljivo da visoki državni dužnosnici sudjeluju u odavanju počasti čovjeku koji je osuđen za najteže ratne zločine.
"Vrijeme je zakopati prošlost i nastaviti raditi na pomirenju u toj regiji", poručio je Byrne.
Dodao je da događaji povezani s Mladićem i dalje duboko pogađaju ljude na prostoru bivše Jugoslavije, ali i u pojedinim državama članicama EU-a, piše Politico.
Mladić osuđen za Srebrenicu i opsadu Sarajeva
Ratko Mladić bio je zapovjednik Vojske Republike Srpske tijekom rata u BiH od 1992. do 1995. godine.
Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju proglasio ga je odgovornim za genocid u Srebrenici, u kojem je ubijeno više od 8000 Bošnjaka, kao i za zločine počinjene tijekom gotovo četverogodišnje opsade Sarajeva.
Tijekom opsade grad je bio izložen topničkim i snajperskim napadima, pri čemu su ubijene tisuće civila.
Mladić je uhićen 2011. godine nakon gotovo desetljeća skrivanja. Njegovo izručenje Haagu u Srbiji je tada izazvalo velike podjele. Istraživanja javnog mnijenja pokazivala su da ga je znatan dio građana smatrao herojem.
Nakon njegove smrti počast mu je odavana i u gradovima i općinama u BiH s većinskim srpskim stanovništvom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tada je izjavio da je Mladić bio "poštovan među srpskim narodom" te da je kao zapovjednik "branio Srbe".
Mladić će biti pokopan u Beogradu u ponedjeljak.
PROČITAJTE JOŠ
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas