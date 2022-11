Podijeli:







Izvor: REUTERS/Johanna Geron/File Photo

"Pojavit će se novi podaci, imamo nove pakete skinute s telefona", rekao je srpski predsjednik Aleksandar Vučić komentirajući navode svjedoka suradnika Srđana Lalića da je grupa Veljka Belivuka planirala atentat na njega. On je istaknuo da službe imaju podatke tko je trebao sudjelovati u izvršenju i prvog i sljedećeg planiranog atentanta.

“Nisu naše službe mogle izmišljati nešto. Pojavit će se novi podaci, imamo nove pakete s telefona skinute. Počinju govoriti o ubojstvu i napadu na mene, sad imamo potvrde i znamo tko je sve u tim pričama sudjelovao. Tko je trebao sudjelovati u izvršenju i u prvom pokušaju i u sljedećem pokušaju”, rekao je Vučić na konferenciji za medije.

Atentat je, navodno, bio planiran tijekom otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu u Beogradu. Vučić je rekao da su tog dana zbog velikog prostora na kojem se nalazio bili angažirani svi snajperisti i specijalci koje imamo, a da je odbio nositi pancirku.

“Ja sam se u tom trenutku okrenuo prema (Aleksandru) Vulinu, prije nego što sam krenuo ka govornici, i pitao ga: ‘Što ti je, što se ti treseš od straha‘”, ispričao je Vučić.

Dodao je da je to pitanje postavio u šali jer je Vulin odgovoran čovek, a da on sam nije htio ni pancirku nositi.

“Ako smo zemlju doveli do toga da kriminalci mogu ubiti šefa države, onda to govori o nama. A da se krijem od svog naroda, to mi ne pada na pamet. Dok sam živ ću ići u svoj narod, pancirku neću nositi”, ponovio je predsjednik. Istaknuo je da u borbi s mafijom država pobjeđuje, ali da ima još mnogo problema.

“Glavu smo joj dobrim dijelom odsjekli, ali ima još raznih nervnih završetaka i mnogo problema s kojima se suočavamo, tako da ćemo to morati rješavati u narednom periodu”, zaključio je Vučić.

