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RISKANTNA SITUACIJA

Vučić opet odgodio odlazak u Novi Sad: Životi ljudi su nam najvažniji, ali ne bi policija čuvala nas od njih...

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N1 Srbija
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02. ruj. 2026. 15:29
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Aleksandar Vucic
ELVIS BARUKCIC / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgodio je skup Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu koji je bio zakazan za 4. rujna.

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"Želio sam i planirao obratiti se Novosađanima 4. rujna, u petak. Ovim putem vas obavještavam da ćemo odgoditi to obraćanje i taj skup jer su za mene životi ljudi najvažniji. Policija ne bi čuvala nas od njih, policija bi čuvala njih od ogorčenih građana koji više ne mogu trpjeti teror na ulicama. Ali za mene su i jedni i drugi građani", poručio je Vučić na Instagramu.

Vučić je prije toga već sedam puta u posljednjih godinu i pol dana najavljivao veliki skup u Novom Sadu.

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aleksandar vučić novi sad skup sns
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