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govor u New Yorku

Vučić u UN-u: Hrvatska se ponosi nacističkom prošlošću, ne može nam držati lekcije

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Hina
|
24. ruj. 2026. 07:03
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Aleksandar Vučić
AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u srijedu je u New Yorku, na zasjedanju Opće skupštine UN-a, optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću i rekao kako srpski narod ne može prihvatiti "povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti".

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Aleksandar Vučić rekao je i da su za srpski narod i Srbiju potpuno neprihvatljive "moralne prodike" koje dolaze iz Hrvatske.

"Nama u Srbiji je najteže kada u našem okruženju vidimo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestalu društvenih vrijednosti, posebno u Hrvatskoj, koja se ponosi i svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas", rekao je Vučić.

Naveo je da srpski narod, "koji je najviše stradao od nacističke ruke, ne može prihvatiti povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti odgovornih za smrt stotina tisuća Srba, Židova i Roma u monstruoznim koncentracijskim logorima poput Jasenovca".

"Upravo su zato moralne prodike koje slušamo od takvih, za srpski narod i Srbiju potpuno neprihvatljive", dodao je Vučić. 

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