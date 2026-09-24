Singapur uveo ogromne kazne za puštanje glasne glazbe u autobusu, držanje nogu na sjedalima...

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Putnici u autobusima u Singapuru mogli bi biti kažnjeni s gotovo 400 američkih dolara za stavljanje nogu na sjedala ili puštanje glasne glazbe, kao i za jedenje ili pijenje i bacanje smeća u autobusu, prenosi BBC.

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Za teže prekršaje, poput ometanja ili ugrožavanja drugih putnika unutar autobusnih terminala ili "prljanja bilo kojeg dijela autobusa, autobusne stanice ili terminala, izricat će se kazne do 5000 dolara."

"Ovo će potaknuti sigurnije, obzirnije i ugodnije okruženje javnog prijevoza za sve", priopćila je Uprava za kopneni promet (LTA).

Novi propisi, objavljeni ranije ovaj tjedan, usklađeni su s postojećim pravilima o singapurskoj željezničkoj mreži (MRT).

No, iako već dugo postoje kazne za putnike MRT-a uhvaćene kako npr. jedu u vozilu, pravila u autobusima bila su načelno politike tvrtke koje su provodili vozači, koji su mogli zamoliti putnike da izađu.

Sada su takva ponašanja postala službeni pravni prekršaji koji nose trenutne novčane kazne koje će provoditi kontrolori ili osoblje na krajnjim postajama, a u nekim slučajevima vozači će moći zatražiti i intervenciju policije.