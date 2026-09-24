obveze i dugovanja
Oglasio se Studenac: "Pokretanje predstečajnog postupka je odgovoran i transparentan korak"
Tvrtka Studenac podnijela je jučer zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka, čime je pokrenut postupak radi uređenja odnosa s vjerovnicima i stvaranja uvjeta za nastavak poslovanja.
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Predstečajni postupak služi kao mogućnost da se financijske obveze i dugovanja urede kroz dogovor s vjerovnicima, uz istodobno nastojanje da se očuva poslovanje društva.
Iz Studenca su se oglasili priopćenjem u kojem su potvrdili da je podnešen prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe:
"Zbog financijskih problema u ispunjavanju naših obaveza i nemogućnosti dogovora o produženju kreditnih aranžmana, podnijeli smo prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe.
Očekujemo da će na temelju našeg zahtjeva u zakonom određenim rokovima Trgovački sud donijeti formalnu odluku o pokretanju predstečajnog postupka.
Podnošenje prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka je odgovoran i transparentan korak koji poduzimamo kako bismo osigurali financijsku stabilnost i nastavak te dugoročnu održivost poslovanja.
Nadamo se i očekujemo da ćemo s našim partnerima, dobavljačima i kreditorima kroz ovaj uređeni postupak uspjeti postići nagodbu i usuglasiti se oko provedivog plana restrukturiranja, na dobrobit svih uključenih.
Konstruktivan i racionalan pristup svih uključenih strana rezultirat će, vjerujemo, očuvanjem i uspješnim restrukturiranjem poslovanja.
Studenac zapošljava više od 7000 ljudi i ima više od 1000 prodajnih mjesta, ne samo u velikim gradovima, već i mnogim malim sredinama diljem zemlje.
Očekujući rješenje suda o pokretanju predstečajnog postupka na planu restrukturiranja već radimo.
U međuvremenu, nastavljamo s poslovanjem, naši zaposlenici nastavljaju raditi i obavljati svoje poslove, naše trgovine ostaju otvorene, a proizvodi naših dobavljača dostupni našim potrošačima i sugrađanima.
U Hrvatskoj postoji niz primjera kompanija kojima je uređen zakonski okvir kakav osigurava postupak predstečajne nagodbe dao prostor za postizanje nagodbe i dugoročno održivo restrukturiranje poslovanja te vjerujemo da će i Studenac biti jedna od njih", poručili su.
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