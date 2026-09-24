Predsjednik protiv medija
Trump izgubio jednu od najvećih pravnih bitki: "To je protuustavno"
Američki savezni sudac u četvrtak je naredio da se novinarima CNN-a, MS NOW-a i Politica ponovno omogući pristup Bijeloj kući, što predstavlja velik udarac predsjedniku Donaldu Trumpu u jednom od njegovih najvećih sukoba s medijima.
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Savezni sudac u četvrtak je naredio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da novinarima CNN-a, MS NOW-a i Politica ponovno omogući pristup Bijeloj kući, zaključivši da je njegova zabrana za ta tri medija vjerojatno protuustavna, piše France24.
U velikom udarcu za Trumpa u jednom od njegovih najvećih sukoba s medijima, sudac američkog Okružnog suda Tim Kelly izdao je nalog u postupku koji su medijske kuće pokrenule osporavajući zabranu koju je republikanski predsjednik objavio 18. rujna.
Trump je na društvenim mrežama poručio da ta tri medija „ne bi smjela moći neprestano pisati ili izvještavati IZMIŠLJOTINE i LAŽI“, dok su odvjetnici Ministarstva pravosuđa pokušali opravdati zabranu razlozima nacionalne sigurnosti.
„Trump TV“
Novinarima triju medijskih kuća u subotu je zabranjen pristup kompleksu Bijele kuće te su im oduzete akreditacije, što je najnovija eskalacija višegodišnjih napada 80-godišnjeg republikanskog predsjednika na vodeće američke medije.
U ranijem slučaju koji se odnosio na CNN tijekom Trumpova prvog mandata, Kelly, kojeg je na dužnost imenovao upravo Trump, naredio je Bijeloj kući da privremeno vrati pristup novinaru CNN-a kojemu je bila oduzeta akreditacija.
U rijetkom potezu pet vodećih američkih televizijskih kuća u ponedjeljak je objavilo da obustavlja sudjelovanje u zajedničkom novinarskom izvještavanju iz Bijele kuće – sustavu u kojem jedna televizijska kuća određenog dana snima događaje u ime svih televizijskih medija – u znak solidarnosti s CNN-om.
„Javnost ima ključan interes primati točne i neovisne informacije o svojoj vladi. Nijedna administracija ne bi smjela ograničavati rad neke medijske kuće zato što se protivi njezinu izvještavanju“, poručili su ABC, CBS, CNN, Fox i NBC.
Udruga dopisnika iz Bijele kuće i gotovo 50 medijskih organizacija također su sudu podnijeli podnesak u kojem traže ukidanje zabrane za CNN, MS NOW i Politico.
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