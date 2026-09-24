Plenković: Ako ćemo ignorirati međunarodno pravo naš opstanak dolazi u pitanje

"To dobivamo od našeg turističkog sektora, koji je vrlo važan za kontinuirani rast hrvatskog gospodarstva, a ono raste već 22 tromjesečja zaredom. Ove godine očekujem rast od oko 2,3 do 2,4 posto, što je, mislim, i dalje dvostruko više od rasta Europske unije i eurozone. Ali u pravu ste, klimatske promjene i suša uvelike su utjecale na našu sigurnost, osobito u pogledu šumskih požara. Hrvatska ima vrlo snažne kapacitete s kanaderima i air tractorima. Zapravo tu sposobnost izvozimo i u druge zemlje na Mediteranu", poručio je Plenković dodajući da smo nažalost imali nekoliko šumskih požara u kojima je bilo ljudskih žrtava što se nije dogodilo dugo vremena pa Hrvatska povećava ulaganja u domovinsku sigurnost koja podrazumijeva uključivanje svih i zajedničku borbu protiv požara.