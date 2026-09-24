INTERVJU ZA CNN
Plenković: Ako ćemo ignorirati međunarodno pravo naš opstanak dolazi u pitanje
Premijer Andrej Plenković, koji boravi u New Yorku na Općoj skupštini UN-a, dao je u srijedu intervju za CNN i poručio da se potporom Ukrajini štiti međunarodno pravo i ako će se to pravo ignorirati u pitanje dolazi cijeli međunarodni sustav kao i naša sigurnost i opstanak.
U intervjuu za CNN jedno od pitanja za premijera Plenkovića odnosilo se na situaciju u Ukrajini i što slijedi nakon godina borbe, ali i činjenice da ruski dronovi gađaju Kijev, ali i da Ukrajina sada napada dublje na teritorij Rusije.
Plenković je istaknuo da Rusija nastavlja brutalnu agresiju na Ukrajinu već 4 i pol godine, no i da je Ukrajina u međuvremenu ne samo vratila svoju nekadašnju snagu nego je uspjela osigurati i vrlo snažnu potporu međunarodne zajednice, prije svega kako bi izdržala tu agresiju, izgradila snažne vojne kapacitete i zahvaljujući novim tehnološkim dostignućima omogućila nanošenje štete duboko na ruskom teritoriju.
"Ono što je predsjednik Zelenski danas rekao na Općoj skupštini UN-a bilo je vrlo jasno. Cilja na sposobnost Rusije da nastavi financirati rat, a najlakši način da to učini i najpraktičniji je oslabiti sposobnost Rusije da proizvodi naftu i plin. ruske kapacitete sposobnost Rusije da nastavi financirati rat, a najlakši način da se to učini je izazvati njezine kapacitete za proizvodnju nafte i plina", rekao je premijer.
Na novinarsko pitanje je li uvjeren u to hoće li se Europska unija držati zajedno kada je riječ o pružanju financijske potpore Ukrajini kojoj će trebati još novca, Plenković je odgovorio da je većina zemalja pronašla načina da se u EU proračunu osigura prostor za korištenje oko 90 milijradi eura zajmova, od čega je 60 milijardi namjenjeno jačanu ukrajinske obrane, a 30 milijardi funkcioniranju države.
"Razumijemo da rat uzima danak. Vrlo brzo troši oružje, streljivo i obrambene sustave. Ali istodobno, ono što smo vrlo često govorili jest da smo ovdje kako bismo poduprli Ukrajinu jer štitimo međunarodno pravo. To je bila glavna poruka mog jučerašnjeg govora, osobito kada je riječ o malim i srednje velikim državama. Ako ćemo ignorirati ili jednostavno zanemariti međunarodno pravo, cijeli međunarodni sustav, kao i naša sigurnost i naš opstanak, dolaze u pitanje. Zato je Ukrajina toliko važna kao primjer onoga prema čemu će svijet u budućnosti ići", istaknuo je.
Jedno od pitanja odnosilo se i na vrlo dobru turističku sezonu i činjenicu da su diljem Europe vrućine bile nesnosne, pa na konstataciju da mora biti zabrinut ne samo zbog klimatskih promjena nego i zbog toga kako će, u godinama koje dolaze, upravljati turističkim sektorom u svojoj zemlji, premijer je iznio podatke prema kojima je Hrvatska u prvih osam mjeseci imala još jednu rekordnu sezonu. Rekao je i da je Hrvatska više-manje ostvarila dosegnula razinu od oko 22 milijuna turista godišnje i oko 110 milijuna noćenja, uz više od 15,8 milijardi eura prihoda.
"To dobivamo od našeg turističkog sektora, koji je vrlo važan za kontinuirani rast hrvatskog gospodarstva, a ono raste već 22 tromjesečja zaredom. Ove godine očekujem rast od oko 2,3 do 2,4 posto, što je, mislim, i dalje dvostruko više od rasta Europske unije i eurozone. Ali u pravu ste, klimatske promjene i suša uvelike su utjecale na našu sigurnost, osobito u pogledu šumskih požara. Hrvatska ima vrlo snažne kapacitete s kanaderima i air tractorima. Zapravo tu sposobnost izvozimo i u druge zemlje na Mediteranu", poručio je Plenković dodajući da smo nažalost imali nekoliko šumskih požara u kojima je bilo ljudskih žrtava što se nije dogodilo dugo vremena pa Hrvatska povećava ulaganja u domovinsku sigurnost koja podrazumijeva uključivanje svih i zajedničku borbu protiv požara.
Još jednom je zahvalio vatrogascima na nevjerojatnom poslu koji su obavili tijekom ove protupožarne sezone.
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