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veliki požar

FOTO, VIDEO / Oblak dima prekrio ogromno područje oko Rijeke, građani dobili upozorenje SRUUK-a

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N1 Info
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24. ruj. 2026. 07:58
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n1 dim kukuljanovo
N1 / Borna Šmer

U industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke u noći na četvrtak buknuo je požar. Na terenu su sve nadležne žurne i operativne službe koje poduzimaju potrebne mjere na gašenju požara, osiguranju područja i zaštiti stanovništva, poručeno je iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

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U 04:43 sati putem sustava upućena je SRUUK poruka: "Zbog požara sekundarne sirovine na Kukuljanovu i širenju dima zatvorite prozore i izbjegavajte boravak na otvorenom i izlaganju dimu."

Poruka je poslana za područje za područja grada Bakra, općina Čavle, Kostrena, Sveti Kuzam i Draga.

Građanima je preporučeno da zatvore prozore i ne izlažu se dimu.

24.09.2026., Kukuljanovo - Gradjanin je putem sustava SRUUK primio upozorenje o opasnosti na njemackom jeziku. U poruci se upozorava na dim nastao zbog pozara na podrucju Kukuljanova Photo: Pixsell/PIXSELL
Pixsell/PIXSELL / Pixsell/PIXSELL

Dim se proširio ogromnim područjem.

Vidi se čak iz Opatije, a dimni oblak na istočnom dijelu proteže se sve do Krka.

Zbog dima koji nastaje uslijed požara, građanima na području zahvaćenom dimom Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izdao je preporuke građanima:

  • zatvoriti prozore i vrata
  • isključiti ventilaciju i klimatizacijske sustave koji uvlače vanjski zrak
  • izbjegavati boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom
  • posebnu pozornost obratiti na djecu, starije osobe, trudnice te osobe s bolestima dišnog i krvožilnog sustava
  • ne približavati se mjestu požara i ne ometati prolazak interventnih vozila
  • pratiti isključivo službene obavijesti nadležnih službi.

Na terenu je i tim Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ koji provodi mjerenja kvalitete zraka, dok se rezultati kontinuirano prate i na mjernim postajama u okolnom području.

U slučaju izraženih zdravstvenih tegoba potražite medicinsku pomoć, a u hitnim slučajevima nazovite 112. Molimo građane za oprez, odgovorno ponašanje i poštivanje uputa nadležnih institucija, poručuju iz NZJZ-a.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Rijeka se doznaje da je dojava o požaru u skladištu stigla u 2.59 sati te da je požar ugašen u 4.46 sati.

Na terenu je trenutno 17 ljudi i 5 vozila JVP Grada Rijeke i jedno vozilo i osoba iz DVD-a Čavle.

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kukuljanovo požar rijeka

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