FEMICID
Zastrašujući podaci UN-a: 47.000 žena i djevojčica 2025. ubili partneri ili bliski članovi obitelji
Oko 47.000 žena i djevojčica širom svijeta ubili su njihovi partneri ili članovi obitelji prošle godine, stoji u izvješću UN-ova Ureda za droge i kriminal (UNODC) i UN Women.
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Izvješće je objavljeno uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenoga.
Podaci pokazuju da je, kao i prethodnih godina, dom najopasnije mjesto za žene i djevojčice.
Oko 60 posto od ukupnog broja od 78.000 femicida u 2025. počinili su partneri ili bliski članovi obitelji, navodi se u izvješću.
To znači da u prosjeku 129 žena svakoga dana ubije osoba iz njihova najbližeg okruženja. Femicid se definira kao "ubojstvo žena i djevojčica zbog njihova spola".
U izvješću se navodi da je broj žrtava bio posebno visok u Africi. S druge strane, žene i djevojčice bile su relativno sigurnije u Europi.
"Već predugo svjedočimo alarmantnim statistikama"
Direktorica UNODC-a Monica Juma izjavila je: "Već predugo svjedočimo alarmantnim statistikama."
"Zastrašujući stavovi, društvene norme i nedostatak učinkovitih institucionalnih zaštitnih mehanizama stvaraju okruženje u kojem ubojstvo supruge, kćeri, majke ili sestre postaje nešto što se može 'tolerirati'. Promjena takve stvarnosti zahtijeva kontinuirano djelovanje na svim razinama društva", izjavila je.
Sima Bahous, izvršna direktorica UN Women, poručila je kako je potrebno da svijet "hitno djeluje kako bi se osiguralo da nijedan znak upozorenja ne bude zanemaren, da nijedna žrtva ne ostane bez zaštite i da nijedan počinitelj ne izbjegne odgovornost".
Broj femicida opada sporije od ukupnog broja ubojstava
Prema podacima Ujedinjenih naroda, stopa ubojstava na globalnoj razini opada, no broj femicida smanjuje se znatno sporije, ističe agencija dpa.
U Europi je stopa ubojstava između 2010. i 2025. godine pala za 43 posto, dok je stopa femicida u istom razdoblju pala za samo 28 posto, navode Ujedinjeni narodi.
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