Vanjskopolitički analitičar
Vedran Obućina: Posljednji ukrajinski napadi su pokazali svu slabost ruske vojske
N1 Hrvatska
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24. stu. 2026. 15:01
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Vanjskopolitički analitičar Vedran Obućina javio se iz Kaira u N1 Studiju uživo kod Hanan Nanić pa komentirao sukob Ukrajine i Rusije.
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