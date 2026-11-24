Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić (Drito) prikupila je potpise podrške svih oporbenih i nezavisnih zastupnika za osnivanje istražnog povjerenstva za KBC Sestre milosrdnice. O stanju u toj bolnici i našem zdravstvu, ali i korupciji u vladi Andreja Plenkovića razgovarala je s Hanan Nanić u N1 Studiju uživo.

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