"Droga bahatosti..."
Ahmetović nabrojala 'Plenkovićevih 10' ministara: "Apostola je bilo dvanaest. Ali mandat još nije gotov"
SDP-ova Mirela Ahmetović objavnom na svom Facebook profilu komentirala je gostovanje Andreja Plenkovića na Dnevniku Nove TV, tijekom kojega je rekao da će otići s premijerske pozicije ako mu netko nabroji 10 njegovih ministara koji su otišli zbog problema sa zakonom.
Objavu prenosimo u cijelosti:
"Deset je očito Plenkovićev broj.
Deset godina na vlasti. Deset posto drogiranih u svakoj instituciji: tako je procijenio njegov dubrovački gradonačelnik, a premijer je odgovorio da je „po toj logici i ovdje deset posto drogiranih“. A sinoć, u Dnevniku Nove TV, „big challenge“: nabrojite mu deset ministara koji su otišli zbog problema sa zakonom, i on odmah „ide ća“. Očito da je ta droga bahatosti jako dobra.
Od sinoć mu deset ministara nabraja cijela Hrvatska, njegove apostole korupcije, jednog po jednog: Kuščević. Žalac. Tolušić. Horvat. Aladrović. Milošević. Paladina. Banožić. Beroš. Dabro.
Apostola je, doduše, bilo dvanaest. Ali ni mandat još nije gotov. Krađa Hrvatske pod Plenkovićevim budnim okom se itekako nastavlja.
Svi ministri u Vladu su ušli uz blagoslov i odlukom čovjeka koji za sebe kaže da „odlično kadrovira“. Jedan takav ministar je pogreška. Deset ih je već sustav.
Danas mu se smije cijela zemlja. I nije problem što je izgubio okladu, nego što je bio siguran da će je dobiti. Premijer koji nakon deset godina vlasti ne zna nabrojati do deset nije samouvjeren. On više ne vidi zemlju koju vodi.
A zemlja koju ne vidi ima dvije vrste mladih: mlade i Mladež. Mladima se za prvi posao traži iskustvo. Mladeži se traži iskaznica. Mladi ne mogu do stana, a Mladež može do kabineta ministra obrane. Sa samo 24 godine, posebna savjetnica savjetovat će ministra koji svakom svojom pojavom pokazuje da mu doista trebaju savjetnici. Ali on se odlučio na savjetnicu iz Mladeži HDZ-a jer je ministarstvo obrane pod Anušićem postalo platforma za zbrinjavanje HDZ-ovih kadrova i satelita.
I to je ministar kojeg je izabrao premijer koji „odlično kadrovira“. Tako izgleda njegova kadrovska piramida: premijer bira ministre, ministri biraju Mladež, a mladi biraju kartu u jednom smjeru.
Pa onda saga Zadravec. Premijer kaže da je nije vidio „barem sedam, osam godina“. Manje bitno. Problem je što ju je osamnaest radiologa KBC-a Sestre milosrdnice vidjelo dovoljno i nakon njezina imenovanja otišlo. Za ženu koju nije vidio godinama, zapanjujuće dugo ne silazi s dnevnog reda njegove Vlade. A pacijenti čekaju.
Neka premijer dobro pogleda prema Beogradu. Danas je Aleksandru Vučiću, partneru iz iste europske pučke obitelji, isključen mikrofon u Skupštini. I Vučić je godinama vjerovao da je nedodirljiv. Još malo, pa će i Plenkoviću Jandroković početi isključivati mikrofon.
Gospodine premijeru, ponudili ste ostavku za deset imena. Dobili ste ih. Dok vam je mikrofon još uključen, nemojte se više sramotiti. I čuvajte politička leđa. Već vas "ciljaju" s Vaše strane sabornice", napisala je Mirela Ahmetović.
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