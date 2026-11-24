A zemlja koju ne vidi ima dvije vrste mladih: mlade i Mladež. Mladima se za prvi posao traži iskustvo. Mladeži se traži iskaznica. Mladi ne mogu do stana, a Mladež može do kabineta ministra obrane. Sa samo 24 godine, posebna savjetnica savjetovat će ministra koji svakom svojom pojavom pokazuje da mu doista trebaju savjetnici. Ali on se odlučio na savjetnicu iz Mladeži HDZ-a jer je ministarstvo obrane pod Anušićem postalo platforma za zbrinjavanje HDZ-ovih kadrova i satelita.