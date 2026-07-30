'JA NISAM NA ODMORU'
Vučić o raspisivanju izvanrednih izbora: Sačekat ću da se bogatiji birači vrate s "holidayja"
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izvanredni parlamentarni izbori biti raspisani kada za to odluči nadležna institucija, nakon povratka dijela birača s godišnjih odmora.
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da će, kao nadležna institucija, raspisati izvanredne parlamentarne izbore nakon što se, kako je rekao, imućniji birači vrate s "holidayja". Dodao je da smatra kako je razdoblje od srpnja do kolovoza bilo "idealno" za održavanje izbora.
"Izbori će biti raspisani kada nadležna institucija odluči. Nadležna institucija se rukovodi Ustavom, zakonima i potrebama građana. Pošto je jedan dio građana rekao da je na 'holidayju', da je na odmoru, a vidite da ja nisam, sačekat ću da se bogatiji birači vrate s 'holidayju'. Tad ćemo raspisati izbore i omogućiti im pobjedu", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara nakon obilaska staklenog vidikovca na Kablaru.
Tom je prilikom pozvao, kako je rekao, "studentsko-blokadersku" listu da se izjasni hoće li čestitati listi Srpske napredne stranke ako pobijedi na predstojećim izborima.
"Hoćete li vi priznati izbornu volju naroda ako budete izgubili? Na ovo pitanje nema odgovora. Ja ću prihvatiti izbornu volju naroda ako izgubimo", kazao je Vučić.
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