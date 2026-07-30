Vučić o raspisivanju izvanrednih izbora: Sačekat ću da se bogatiji birači vrate s "holidayja"

"Izbori će biti raspisani kada nadležna institucija odluči. Nadležna institucija se rukovodi Ustavom, zakonima i potrebama građana. Pošto je jedan dio građana rekao da je na 'holidayju', da je na odmoru, a vidite da ja nisam, sačekat ću da se bogatiji birači vrate s 'holidayju'. Tad ćemo raspisati izbore i omogućiti im pobjedu", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara nakon obilaska staklenog vidikovca na Kablaru.