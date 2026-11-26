REZOLUCIJA O VUKOVARU
Tomislav Sokol: Pupovčeva izjava je skandalozna, a nova srpska vlast nije puno različita od Vučićeve
N1 Hrvatska
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26. stu. 2026. 11:55
| Novi dan
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Zastupnik HDZ-a u Europskom parlamentu Tomislav Sokol gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića i komentirao izglasavanje Zakona o kritičnim lijekovima u Europskom parlamentu te rezoluciju o Vukovaru.
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