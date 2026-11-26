Županijski sud u Mostaru a potom i Vrhovni sud Federacije taj su zahtjev odbili no Topalović nije odustao pa je uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH pozivajući se na tvrdnju da mu je uskraćeno pravo na pravično suđenje kao i da je bio diskriminiran u sudskom postupku te da mu je uskraćeno pravo na imovinu.