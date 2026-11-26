Zločin kod Konjica
Ubio hrvatsku obitelj, a sada traži prekid zatvorske kazne "kako bi obnovio kuću"
Muamer Topalović, koji je 2002. godine potaknut vjerskom i nacionalnom mržnjom ubio tri člana obitelji Anđelić iz Konjica u Bosni i Hercegovini i zbog čega je osuđen na 35 godina zatvora, tražio je da ga se pusti na slobodu "kako bi obnovio kuću i voćnjak" a Ustavni sud BiH taj je zahtjev pravomoćno odbacio.
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Topalović je postao poznat po jednom od najtežih zločina počinjenih u BiH nakon rata kada je na Badnjak 2002. godine naoružan upao u kuću hrvatske povratničke obitelji Anđelić u selu Kostajnica kod Konjica.
U kući su u tom trenutku bili otac Anđelko, kćeri Mara i Zorka i sin Marinko, a Topalović je na njih pucao iz strojice. Na mjestu je usmrtio oca i kćeri a sina teško ranio.
Odmah nakon tog zločina je uhićen a pred Županijskim sudom u Mostaru godinu dana kasnije osuđen je na 35 godina zatvora i ta je kazna kasnije postala pravomoćna.
Predsjednik sudskog vijeća Hamo Kebo tada je, obrazlažući presudu, kazao kako je Topalović ovaj zločin nedvojbeno počinio zbog vjerske i nacionalne mržnje potaknut "nagonom jednoga opasnog i bezobzirnog ubojice".
Topalović kaznu izdržava u Zenici gdje je jedan od zatvora s najstrožim režimom u BiH a unatoč težini zločina kojega je počinio odlučio je zatražiti da mu se odobri prekid izdržavanja kazne.
Taj je zahtjev obrazložio konstatacijom kako mu je obiteljska kuća kuća već dugo prazna i oštećena u poplavama pa treba obnovu a uz to želi zasaditi stabla "kojima bi osigurao egzistenciju po izlasku iz zatvora".
Županijski sud u Mostaru a potom i Vrhovni sud Federacije taj su zahtjev odbili no Topalović nije odustao pa je uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH pozivajući se na tvrdnju da mu je uskraćeno pravo na pravično suđenje kao i da je bio diskriminiran u sudskom postupku te da mu je uskraćeno pravo na imovinu.
Na mrežnoj stranici tog suda objavljena je odluka donesena na sjednici 20. studenoga kojom je apelacija odbačena kao nedopuštena jer nisu ispunjeni uvjeti za eventualno privremeno puštanje na slobodu.
Vrhovni sud FBiH ranije je, provjeravajući navode iz Topalovićeva zahtjeva, utvrdio kako kuća uopće nije oštećena u poplavama kao i da o njenu održavanju skrbi član njegove obitelji.
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