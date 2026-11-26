VELIKA GORICA
Drama u srednjoj školi, učenik imao "listu za odstrel"? Ravnatelj zvao policiju
U Srednjoj strukovnoj školi Velika Gorica učenik je navodno imao "listu za odstrel" i prijetio drugim učenicima, zbog čega je ravnatelj Miroslav Antolčić pozvao policiju.
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"Potvrđujemo da je škola upoznata sa situacijom te da je policija obaviještena i uključena još jučer u večernjim satima", odgovorio nam je ravnatelj pa dodao:
"Nadležne službe odmah su reagirale te su poduzete sve potrebne mjere sukladno protokolima. Situacija je u potpunosti pod kontrolom, a sigurnost učenika i djelatnika škole ni u jednom trenutku nije bila ugrožena te se nastava odvija redovito i u sigurnom okruženju."
Policija nam je također potvrdila događaj, ali dok "se ne utvrde svi detalji, neće još ništa komentirati".
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