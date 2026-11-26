Prema utvrđenim okolnostima, incident se dogodio 15. studenoga u jednom noćnom klubu u Kninu. Osumnjičeni 26-godišnjak tada je fizički napao 27-godišnjeg policajca i ozlijedio ga, dok su istodobno trojica muškaraca u dobi od 36, 34 i 26 godina napala dvojicu mladića (26 i 27) koji su bili u njegovu društvu.