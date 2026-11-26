detalji tučnjave
Kaos u kninskom klubu: Mladić pretukao policajca izvan službe, trojica napala njegovo društvo
Policijski službenici Službe kriminalističke policije PU šibensko-kninske, u suradnji s kolegama iz Policijske postaje Knin, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom osumnjičenim za nanošenje teške tjelesne ozljede 27-godišnjem policijskom službeniku koji se u trenutku incidenta nalazio izvan službe.
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Prema utvrđenim okolnostima, incident se dogodio 15. studenoga u jednom noćnom klubu u Kninu. Osumnjičeni 26-godišnjak tada je fizički napao 27-godišnjeg policajca i ozlijedio ga, dok su istodobno trojica muškaraca u dobi od 36, 34 i 26 godina napala dvojicu mladića (26 i 27) koji su bili u njegovu društvu.
Iz policije ističu kako je istragom utvrđeno da napad na 27-godišnjeg policajca nije bio povezan s obavljanjem njegove policijske dužnosti.
Policajac zadobio teške ozljede
Ozlijeđenom 27-godišnjaku liječnička je pomoć pružena u Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu, gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede, nakon čega je pušten na kućnu njegu.
Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 26-godišnji napadač predan je pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a protiv njega je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog teške tjelesne ozljede. Uz to, protiv njega je podnesen i optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.
Ostala trojica sudionika tučnjave, u dobi od 36, 34 i 26 godina, također su uhićena te su uz optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda i mira privedena na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.
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