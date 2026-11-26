Stao u obranu suigrača
Kimmich zbog Musiale očitao lekciju čelnicima Bayerna: "Klub nije veći od ljudskog bića"
Dokapetan minhenskog Bayerna Joshua Kimmich oštro je kritizirao vodstvo kluba zbog pritiska na njegovog suigrača Jamala Musialu, koji pati od neurološkog problema.
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"Naravno, klub je uvijek na prvom mjestu, veći je od bilo kojeg igrača, ali nije veći od ljudskog bića. To je apsolutno neprihvatljivo i ispod standarda Bayerna", izjavio je Kimmich u srijedu navečer, nakon poraza Bayerna u Ligi prvaka u Lilleu (1-2).
Tijekom protekla dva tjedna, ključne osobe u klubu - počasni predsjednik Uli Hoeneß, izvršni direktor Jan-Christian Dreesen i bivši izvršni direktor i sadašnji član nadzornog odbora Karl-Heinz Rummenigge - doveli su u pitanje hoće li se Musiala ikada moći vratiti u svoju najbolju formu.
Rummenigge je otišao najdalje, dovodeći u pitanje veličinu Musialine plaće koja se procijenjuje na 25 milijuna eura godišnje."Ako se ne vrati na poziciju Jamala iz prošlosti... iskreno, trenutni financijski uvjeti više ne bi bili opravdani", rekao je Rummenige.
"Stvari poput ove nikada se ne bi smjele rješavati na štetu igrača", ističe Kimmich, napominjući da se klub često ponosi time što je "obitelj koja se drži zajedno".
Kimmich je priznao da Musiala nije puno igrao posljednjih mjeseci i da je njegova razina igre pala, dodajući: "Razumljivo je da je klub zabrinut, ali ono što ne mogu shvatiti je način na koji su to riješili - za mene je to potpuno neshvatljivo."
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