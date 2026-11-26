Sukob oko komunalnih usluga
Drito prozvao Tomaševića: "Obećao je počistiti nered, a privatnici će nam čistiti ulice"
Gradska zastupnica stranke Drito Milka Rimac Bilušić ustvrdila je u četvrtak da zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izmjenama triju gradskih odluka otvara vrata privatnicima u komunalnim djelatnostima, što će, rekla je, dugoročno dovesti do toga da Zagreb ovisi o njima.
Na konferenciji za novinare Kluba zastupnika Drita u Gradskoj skupštini, na kojoj su bili i zastupnici Eliška Djokićova i Mislav Krasić, rekla je da gradska vlast mijenja odluke o čišćenju javnih površina, održavanju zelenih površina i odvodnji oborinskih voda, o kojima će se raspravljati na sljedećoj sjednici Gradske skupštine. Te poslove danas obavljaju radnici Zagrebačkog holdinga i njegovih podružnica Zrinjevac i Čistoća te Vodoopskrbe i odvodnje.
"Radi to na način da to na papiru izgleda kao jedna tehnička izmjena. Međutim, u stvarnosti je to potpuna promjena načina obavljanja komunalne djelatnosti u Gradu Zagrebu koja će dovesti do toga da Grad prestane graditi vlastite kapacitete i otvori vrata privatnicima", rekla je Rimac Bilušić.
Podsjetila je pritom da je Tomašević izbore 2017. najavljivao kao svojevrsni referendum protiv privatizacije te da je kao gradonačelnik 2022. u Gradskoj skupštini, kako je istaknula, izjavio da će gradska poduzeća raditi sve što mogu, a privatnike će nastojati smanjiti na nulu. U nacionalnom programu stranke Možemo! iz 2024., dodala je, piše da će stvarati preduvjete kako ne bi došlo do privatizacije ili outsourcinga komunalnih usluga.
"Obećao je da će počistiti nered u Holdingu, a na kraju će nam privatnici čistiti ulice“, istaknula je.
Upozorila je da će se svaki sljedeći manjak strojeva ili ljudi, primjerice u Zrinjevcu, rješavati angažiranjem vanjskih dobavljača. "I jednog dana ćemo se probuditi i shvatit ćemo da Zrinjevac više nema dovoljno vlastitih kapaciteta kako bi obavljao komunalnu djelatnost", rekla je. Dodala je da oslanjanje na privatnike u komunalnim uslugama vodi u ovisnost, a potencijalno i u ucjenjivanje, što se, prema njezinim riječima, već vidi u sustavu gospodarenja otpadom.
Ulice moraju biti čiste, rekla je, ali je upitala tko upravlja Gradom Zagrebom posljednjih pet i pol godina. "Ako danas Čistoći ili Zrinjevcu nedostaje ljudi ili opreme nakon toliko vremena, to više nije problem onoga što je on zatekao", rekla je.
"I to nije upravljanje, to je bježanje od odgovornosti", dodala je. Istaknula je da su potrebni jasan plan zapošljavanja i nabave opreme s rokovima, a ako se privatni ugovor ipak mora sklopiti, treba se znati koliko će trajati i za koje poslove.
Ključni glasovi SDP-a
Rimac Bilušić je istaknula i da na skupštinskim odborima za izmjene nisu glasovali članovi SDP-a, koalicijskog partnera Možemo!, te da bez njihovih glasova izmjene neće proći. "Pa ćemo sada vidjeti hoće li SDP ovaj put pokazati kičmu i ne podržati ove izmjene ili će još jednom okrenuti glavu i dići ruku", rekla je.
Upitana je li riječ o osiguravanju odvoza otpada u slučaju eventualnog štrajka radnika Čistoće, rekla je da se ne može znati koja je pozadina, odnosno motiv odluke.
Na odborima su se, kako je rekla, spominjali razni iznimni slučajevi poput nevremena, a predstavnik gradskog ureda izmjene je nastojao "opravdati" i klimatskim promjenama. "Nije bilo riječi o ovakvoj temi", rekla je. Ta su objašnjenja, prema njezinim riječima, bila površna, a dokumenti upućeni uz prijedlog "kratki, nejasni i nedefinirani".
Ponovila je da će se problem zbog kojeg se angažira privatnik time samo staviti pod tepih, što će u dugom roku, prema njezinim riječima, oslabiti kapacitete gradskih poduzeća i povećati angažman privatnika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare