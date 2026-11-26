Podsjetila je pritom da je Tomašević izbore 2017. najavljivao kao svojevrsni referendum protiv privatizacije te da je kao gradonačelnik 2022. u Gradskoj skupštini, kako je istaknula, izjavio da će gradska poduzeća raditi sve što mogu, a privatnike će nastojati smanjiti na nulu. U nacionalnom programu stranke Možemo! iz 2024., dodala je, piše da će stvarati preduvjete kako ne bi došlo do privatizacije ili outsourcinga komunalnih usluga.