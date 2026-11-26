Među državama izvan Europske unije najveći godišnji rast cijena goriva i maziva u listopadu zabilježen je u Turskoj (63,1 posto), na Kosovu (49,3 posto), u Gruziji (38,5 posto), Crnoj Gori (37,9 posto) i Sjevernoj Makedoniji (32,4 posto). U Švicarskoj su cijene porasle 29,5 posto, Norveškoj 25,8 posto, Srbiji 18,7 posto i Albaniji 17,1 posto, dok je na Islandu zabilježeno pojeftinjenje od 4,9 posto, podaci su Eurostata.