Novi podaci Eurostata
Gorivo u Hrvatskoj znatno skuplje nego lani. Evo kako stojimo u usporedbi s EU-om
Cijene goriva i maziva za osobna prijevozna sredstva u Hrvatskoj u listopadu ove godine bile su 31 posto više nego u istom mjesecu lani, dok je na razini Europske unije zabilježen rast od 29,5 posto, pokazuju podaci Eurostata.
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Hrvatska je među 14 članica Europske unije u kojima su cijene goriva i maziva na godišnjoj razini porasle više od 30 posto, pri čemu je najveći rast zabilježen u Estoniji, 44,1 posto, Bugarskoj, 42,8 posto, te Litvi, 42,3 posto.
U još 11 država članica rast cijena kretao se od 36,6 posto u Luksemburgu i Finskoj do 31 posto u Hrvatskoj. Najmanje su cijene porasle u Mađarskoj, 11,3 posto, Irskoj, 21,5 posto, te Poljskoj, 21,9 posto.
Na razini EU-a godišnji rast cijena goriva i maziva u listopadu usporio je u odnosu na rujan, kada je iznosio 31,4 posto, dok je u kolovozu iznosio 23,8 posto.
Među državama izvan Europske unije najveći godišnji rast cijena goriva i maziva u listopadu zabilježen je u Turskoj (63,1 posto), na Kosovu (49,3 posto), u Gruziji (38,5 posto), Crnoj Gori (37,9 posto) i Sjevernoj Makedoniji (32,4 posto). U Švicarskoj su cijene porasle 29,5 posto, Norveškoj 25,8 posto, Srbiji 18,7 posto i Albaniji 17,1 posto, dok je na Islandu zabilježeno pojeftinjenje od 4,9 posto, podaci su Eurostata.
Na mjesečnoj razini pojeftinili i dizel i benzin
U listopadu su u odnosu na rujan cijene dizelskoga goriva u EU-u smanjene za 0,2 posto, a benzina za tri posto.
Dizel je poskupio u 20 država članica, najviše u Irskoj (6,1 posto), Švedskoj (3,1 posto) i Rumunjskoj (tri posto). Najveće smanjenje cijena zabilježeno je u Poljskoj (devet posto), Njemačkoj (5,1 posto) i Češkoj (3,6 posto).
Benzin je poskupio u 16 članica, najviše u Sloveniji (5,3 posto), Švedskoj (4,2 posto) i Cipru (3,9 posto), dok je najviše pojeftinio u Poljskoj (12 posto), Španjolskoj (6,1 posto) i Njemačkoj (5,8 posto).
Na Malti se cijene dizela i benzina nisu mijenjale jer su fiksirane od 2020. godine.
Podaci Eurostata temelje se na harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (HICP), koji se koristi za mjerenje inflacije u Europskoj uniji.
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