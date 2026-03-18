Snažan vjetar u srijedu otežava gašenje požara koji je izbio na krovu Paviljona Srbije na Venecijanskom bijenalu, prenose talijanski mediji.
Oglas
Požar je stvorio veliki stup crnog dima koji se vidi iznad talijanskog turističkog grada, domaćina umjetničke smotre.
Vatrogasne službe brzo su intervenirale nakon što se alarm oglasio nešto prije 10 sati.
Njihove operacije otežava snažan vjetar koji je ponovno razbuktavao već ugašene materijale, zbog čega su vatrogasci morali intervenirati više puta, prenosi talijanska ANSA.
Prema prvim izvješćima, šteta se nije proširila na inventar paviljona, samu izložbu niti na okolne objekte. Nema izvješća o ozlijeđenim osobama, dodaje talijanska novinska agencija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas