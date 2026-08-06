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ugostit će ga vučić

Zelenski u subotu dolazi u službeni posjet Srbiji

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N1 Srbija
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06. kol. 2026. 20:20
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Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy welcomes Serbian President Aleksandar Vucic. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)
AP

Ukrajinski Predsjednik Volodimir Zelenski u subotu će boraviti u službenom posjetu Srbiji, gdje će ga ugostiti srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, priopćio je ured predsjednika Srbije.

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Bit će to prvi službeni posjet Zelenskog Srbiji otkako je 2019. godine preuzeo dužnost predsjednika, ali i prvi od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine, piše N1 Srbija.

Prema ranijim informacijama srbijanskih medija, tijekom posjeta moglo bi doći do potpisivanja memoranduma o razumijevanju kojim bi se unaprijedila trgovinska suradnja između Srbije i Ukrajine.

Takav dokument trebao je biti razmatran još u svibnju, kada se očekivao dolazak ukrajinskog izaslanstva u Beograd.

Odnosi dviju zemalja posljednjih godina temelje se ponajprije na zajedničkoj težnji prema članstvu u Europskoj uniji, pri čemu Beograd i Kijev međusobno podupiru europske integracije.

Važan element bilateralnih odnosa predstavlja i uzajamna potpora teritorijalnom integritetu i suverenitetu. Srbija podupire teritorijalni integritet Ukrajine, dok Ukrajina ne priznaje neovisnost Kosova te podupire teritorijalni integritet Srbije.

Očekuje se da će razgovori dvojice predsjednika biti usmjereni na jačanje gospodarske suradnje, europske integracije te aktualna regionalna i međunarodna pitanja.

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Teme
aleksandar vučić srbija ukrajina volodimir zelenski

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