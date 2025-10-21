odstupanje od vijednosti
Žestoka debata o Srbiji u EP-u: "EU mora poslati promatračku misiju, a nema ni eura dok ne naprave ovo"
U Europskom parlamentu u tijeku je rasprava o Rezoluciji o Srbiji.
Prebilič: Šesnaest života izgubljeno jer je netko pronevjerio novac
Eurozastupnik Vladimir Prebilič istaknuo je da korupcija ubija, što je, kako je rekao, sada u Novom Sadu očitije nego ikad.
„Šesnaest života je izgubljeno jer je netko pronevjerio novac. Ulice Srbije pozivaju na promjene. Najveći studentski prosvjedi traže pravdu. To možemo očekivati samo ako izbori budu pošteni – samo se tako mogu zaustaviti organizirani kriminal i korupcija.
EU mora poslati promatračku misiju u Srbiju i jasno reći da nema eura iz EU dok se ne uspostavi Savjet REM-a, ne izradi birački popis i ne prekine zastrašivanje medija“, rekao je Prebilič.
Picula: Korupcija uništava institucije i odnosi živote
Tonino Picula kazao je da je „najbolji način da se oda počast žrtvama tragedije u Novom Sadu – razotkrivanje godina problema koji su do nje doveli“.
„Korupcija nije običan kriminal – ona uništava institucije i odnosi živote. Ova nesreća odražava ključne strukturne probleme u Srbiji: netransparentnu uključenost stranih aktera, izostanak sigurnosnih kontrola, ometanje istrage i represiju prema građanima koji traže odgovornost“, rekao je Picula.
Dodao je da vlast u Srbiji svakodnevno odstupa od europskih vrijednosti:
„Napredak se mjeri reformama, a ne obećanjima. Nezavisne institucije, slobodni mediji i građani moraju biti partneri vlasti, a ne mete. Nije Europa iznevjerila Srbiju – vlast u Srbiji iznevjerava građane.“
Valčev: Nezadovoljstvo studenata naišlo je na premlaćivanja
Ivajlo Valčev poručio je da je slučaj „tužan dokaz da sistemska korupcija ubija“.
„Vučićev režim nije usklađen s europskim vrijednostima. Nezadovoljstvo studenata naišlo je na premlaćivanja, prijetnje seksualnim nasiljem i lažne kontraproteste – to su taktike za gušenje javnog nezadovoljstva“, rekao je Valčev.
Joveva: Oni koji naručuju premlaćivanja, premlaćene nazivaju nacistima
Irina Joveva kazala je:
„Bolje đaci nego naci – želja prosvjednika je jednostavna: promjene sada. Oni koji naručuju premlaćivanja, premlaćene nazivaju nacistima i izmišljaju lažne studente.“
Dodala je da ciljane sankcije moraju biti protiv svih odgovornih.
Delavale: Stotine tisuća na ulicama su znak nade
Danilo Delavale istaknuo je da tragedija pokazuje kako je civilno društvo u Srbiji živo:
„Stotine tisuća ljudi na ulicama su znak nade. Moramo biti uz studente i narod Srbije te poštovati njihovo pravo na samoodređenje.“
Kovačev: Srbija je na raskrižju
Andrej Kovačev iz Europske pučke stranke kazao je:
„Srbija balansira između Rusije, Kine i EU, čime potkopava vlastite europske ambicije. Sve više vidimo pokušaje stvaranja ‘srpskog svijeta’, nalik ‘ruskom svijetu’. Izražavam solidarnost s tisućama studenata koji mirno prosvjeduju za dostojanstvo, demokraciju i budućnost.“
Van Brempt: Komisija se ponaša kao da se ništa ne događa
Kathleen Van Brempt rekla je:
„U Srbiji vidimo hrabre studentske prosvjede koji traže pravdu za žrtve, dok se Europska komisija ponaša kao da se ništa ne događa. Von der Leyen se opet fotografirala s Vučićem – slika koja je dosadila Srbiji. Potrebna nam je dobra rezolucija jer želimo demokratsku Srbiju.“
Frojlih (AfD): Ne koristite proteste za geopolitičke ciljeve
Tomaš Freulich iz Alternative za Njemačku upozorio je:
„Legitimni protesti protiv režima koriste se u geopolitičke svrhe. Srbija je suverena i ponosna zemlja, ne želi vaše pokroviteljsko ponašanje. Samo trećina građana podržava ulazak u EU, dok oko 60% želi pristupiti BRICS-u. Tjerate Srbiju od sebe – to je fatalna pogreška.“
