oštar potez
Konaković protjerao dvojicu diplomata Srbije iz BiH: "Imaju 48 sati da napuste zemlju"
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković objavio je da je donio odluku o proglašenju dvojice zaposlenika Ambasade Srbije u Sarajevu nepoželjnim osobama te im je dao rok od 48 sati da napuste BiH.
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Riječ je o vojnom atašeu Ambasade Srbije Milanu Dulanoviću i savjetniku predstavnika BIA-e u ambasadi Danku Maksimoviću.
"Danas sam donio odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA-e Danka Maksimovića. Imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu", rekao je Konaković, piše Klix.ba.
Odluka je donesena pozivajući se na pravilnik Predsjedništva BiH iz 2004. godine kojim je uređen način proglašavanja stranih državljana nepoželjnima i neprihvatljivima.
Prema tom pravilniku, Predsjedništvo BiH može proglasiti nepoželjnima ambasadore i konzule, dok ministar vanjskih poslova ima ovlasti za diplomatsko i nediplomatsko osoblje stranih diplomatskih predstavništava u BiH.
Konaković je najavio i mogućnost da Bosna i Hercegovina napusti nekoliko sporazuma koje je potpisala zajedno sa Srbijom.
Ministar se osvrnuo i na reakcije Europske komisije te izjave njezine predsjednice Ursule von der Leyen. Kazao je da je njezina posljednja izjava popravila dojam nakon prvotne reakcije Bruxellesa u vezi s tvrdnjama da Srbija nije organizirala sahranu uz državne počasti.
Ipak, Konaković smatra da same izjave nisu dovoljne te očekuje konkretnu reakciju Europske unije.
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