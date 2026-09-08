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oštar potez

Konaković protjerao dvojicu diplomata Srbije iz BiH: "Imaju 48 sati da napuste zemlju"

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N1 Info
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08. ruj. 2026. 15:23
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Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konakovic. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Armin Durgut/PIXSELL

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković objavio je da je donio odluku o proglašenju dvojice zaposlenika Ambasade Srbije u Sarajevu nepoželjnim osobama te im je dao rok od 48 sati da napuste BiH.

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Riječ je o vojnom atašeu Ambasade Srbije Milanu Dulanoviću i savjetniku predstavnika BIA-e u ambasadi Danku Maksimoviću.

"Danas sam donio odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA-e Danka Maksimovića. Imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu", rekao je Konaković, piše Klix.ba.

Odluka je donesena pozivajući se na pravilnik Predsjedništva BiH iz 2004. godine kojim je uređen način proglašavanja stranih državljana nepoželjnima i neprihvatljivima.

Prema tom pravilniku, Predsjedništvo BiH može proglasiti nepoželjnima ambasadore i konzule, dok ministar vanjskih poslova ima ovlasti za diplomatsko i nediplomatsko osoblje stranih diplomatskih predstavništava u BiH.

Konaković je najavio i mogućnost da Bosna i Hercegovina napusti nekoliko sporazuma koje je potpisala zajedno sa Srbijom.

Ministar se osvrnuo i na reakcije Europske komisije te izjave njezine predsjednice Ursule von der Leyen. Kazao je da je njezina posljednja izjava popravila dojam nakon prvotne reakcije Bruxellesa u vezi s tvrdnjama da Srbija nije organizirala sahranu uz državne počasti.

Ipak, Konaković smatra da same izjave nisu dovoljne te očekuje konkretnu reakciju Europske unije.

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Teme
bih bosna elmedin konaković protjerivanje iz bih

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