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Livakovićev porazni rekord! Ovako lošu ocjenu nije dobio ni nakon pet primljenih golova
Raspored elitne skupine Lige nacija doveo je jučer Hrvatsku u Sevillu, gdje je u sklopu 2. kola skupine 3 igrala utakmicu protiv aktualnog europskog i svjetskog prvaka Španjolske. Hrvatska je poražena 1:4 u dvoboju koji će posebno pamtiti Dominik Livaković, veteran kojem je jučerašnja utakmica bila 81. u dresu reprezentacije.
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Ocjena koju mu je dao Sofascore iznosila je 4.5. Tako nisku dosad nije imao u reprezentativnoj karijeri.
Sofascore je sportska platforma i aplikacija za praćenje rezultata uživo, statistike i analitike u velikom broju sportova, poznata i po automatskim ocjenama igrača, koje se izračunavaju na temelju statističkih podataka s utakmice. Te ocjene nisu subjektivne, nego ih generira algoritam, objašnjava Index.hr.
Livaković je za hrvatsku seniorsku reprezentaciju debitirao u siječnju 2017. godine pod vodstvom tadašnjeg izbornika Ante Čačića. Od tada je skupio ukupno 81 nastup kroz koje je gradio i izgradio status prvog vratara reprezentacije.
Posebno se istaknuo na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru. Bio je jedan od ključnih igrača na putu Hrvatske do brončane medalje, a posebno se pamte njegove obrane u raspucavanjima protiv Japana i Brazila.
Hrvatska je na tom turniru drugi put zaredom završila među tri najbolje reprezentacije svijeta. Prvi golman reprezentacije bio je i na ovogodišnjem SP-u, a to je ostao i pod novim izbornikom Slavenom Bilićem, koji je zamijenio Zlatka Dalića.
Nikad slabiji
U reprezentativnoj karijeri imao je i utakmica u kojima je primao četiri pogotka, primio ih je i pet u produžetku utakmice sa Španjolskom na Euru 2021., ali prema Sofascoreovom sustavu ocjenjivanja nijedan njegov prethodni nastup nije završio tako niskom ocjenom.
Ocjena 4.5 tako je novi negativni rekord njegove reprezentativne karijere. Prethodna najslabija prema Sofascoreu bila mu je ona iz 2020. godine i utakmice Lige nacija u kojoj je Francuska svladala Hrvatsku 4:2. Za nju je ocijenjen s 5.7.
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