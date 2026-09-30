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KOJE SU OPCIJE?

Ako Sud proglasi štrajk nezakonitim, hoće li tramvaji i kamioni Čistoće odmah na ulice?

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N1 Info
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30. ruj. 2026. 08:53
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N1
N1

Zagreb je već treći dan bez javnog prijevoza, a o zakonitosti štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga danas će odlučiti Županijski sud.

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Prvo će u 10,30 sati sud odlučiti o zakonitosti štrajka Zagrebačkog holdinga, a u 11.30 o zakonitosti štrajka ZET-a.

Odmah će biti objavljene i odluke i znat će se hoće li se štrajk nastaviti ili prekinuti, te hoće li odmah početi odvoz otpada kao i promet tramvaja i autobusa.

Presuda mora biti pravomoćna

No, odvjetnik sindikata ZET-a, Boženko Lozo, kazao je u utorak da se obustava rada ne prekida objavom nepravomoćne presude.

Presuda mora biti pravomoćna, a uprave gradskih poduzeća i sindikati imaju pravo na žalbu.

Dakle, ako Sud i proglasi štrajk nezakonitim, to ne znači da će tramvaji i kamioni Čistoće odmah izaći na ulice grada.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.

Teme
štrajk u zagrebu

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