KOJE SU OPCIJE?
Ako Sud proglasi štrajk nezakonitim, hoće li tramvaji i kamioni Čistoće odmah na ulice?
Zagreb je već treći dan bez javnog prijevoza, a o zakonitosti štrajka ZET-a i Zagrebačkog holdinga danas će odlučiti Županijski sud.
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Prvo će u 10,30 sati sud odlučiti o zakonitosti štrajka Zagrebačkog holdinga, a u 11.30 o zakonitosti štrajka ZET-a.
Odmah će biti objavljene i odluke i znat će se hoće li se štrajk nastaviti ili prekinuti, te hoće li odmah početi odvoz otpada kao i promet tramvaja i autobusa.
Presuda mora biti pravomoćna
No, odvjetnik sindikata ZET-a, Boženko Lozo, kazao je u utorak da se obustava rada ne prekida objavom nepravomoćne presude.
Presuda mora biti pravomoćna, a uprave gradskih poduzeća i sindikati imaju pravo na žalbu.
Dakle, ako Sud i proglasi štrajk nezakonitim, to ne znači da će tramvaji i kamioni Čistoće odmah izaći na ulice grada.
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