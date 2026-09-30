revolucija
Stiže novo gorivo na benzinske postaje? Moglo bi biti osjetno jeftinije
Trojica zastupnika CDU-a u Europskom parlamentu vrše pritisak na predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen kako bi se konačno odobrila nova vrsta benzina E20.
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U pismu u koje je BILD imao uvid trojica eurozastupnika navode da bi veći udio bioetanola u gorivu smanjio ovisnost o skupom uvozu nafte i snizio cijene.
E20 zasad nije dopušten u Europskoj uniji. Europski propisi trenutačno dopuštaju najviše deset posto etanola u benzinu. Budući da E20 sadrži do 20 posto etanola, Bruxelles bi morao izmijeniti propise o gorivima. Upravo na tome sada inzistiraju političari CDU-a Peter Liese (61), Jens Gieseke (55) i Norbert Lins (48).
Donosi li uštede?
Međutim, sporno je bi li E20 doista donio uštede vozačima. Cijena litre mogla bi biti nešto niža jer bi gorivo sadržavalo manje fosilnog benzina. No etanol istodobno ima manju energetsku vrijednost od benzina. Stručnjaci stoga procjenjuju da bi potrošnja mogla porasti za oko tri posto.
Da bi se E20 vozačima isplatio, gorivo bi na benzinskim postajama moralo biti oko šest do sedam centi po litri jeftinije. Hoće li ušteda doista biti tolika, zasad nije poznato.
U Indiji, Tajlandu i Brazilu E20 se već koristi
Vozači u Indiji i Tajlandu već koriste E20, dok se u Brazilu koriste i goriva s još većim udjelom etanola. U Njemačkoj se zasad provodi samo testiranje koje je pokrenuto 2023. godine u Mannheimu.
Otvoreno je i pitanje za koje je automobile E20 uopće prikladan. Mnogi moderni automobili s benzinskim motorima vjerojatno bi mogli bez problema koristiti to gorivo, a za pojedine aktualne BMW-ove modele odobrena su čak i goriva s većim udjelom etanola. Međutim, još ne postoji sveobuhvatan popis odobrenih modela svih proizvođača. Problemi bi se prije svega mogli pojaviti kod starijih vozila.
Kritičari upozoravaju i na moguće negativne posljedice. Njemačka Savezna agencija za okoliš kritična je prema uzgoju energetskih usjeva za proizvodnju goriva jer bi se time mogle smanjiti površine dostupne za proizvodnju hrane. Osim toga, potrošnja goriva mogla bi blago porasti. Protivnici također dovode u pitanje tvrdnje da je bioetanol uvijek toliko prihvatljiv za klimu kako se često navodi.
Zastupnici CDU-a ipak smatraju da prednosti nadmašuju nedostatke. E20 vide kao brzo rješenje koje bi moglo financijski rasteretiti vozače. Istodobno bi se mogle smanjiti emisije CO2 milijuna automobila s benzinskim motorima na europskim cestama.
Hoće li europski vozači u budućnosti moći točiti E20, sada će se odlučivati u Bruxellesu.
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