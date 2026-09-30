Stiže novo gorivo na benzinske postaje? Moglo bi biti osjetno jeftinije

Otvoreno je i pitanje za koje je automobile E20 uopće prikladan. Mnogi moderni automobili s benzinskim motorima vjerojatno bi mogli bez problema koristiti to gorivo, a za pojedine aktualne BMW-ove modele odobrena su čak i goriva s većim udjelom etanola. Međutim, još ne postoji sveobuhvatan popis odobrenih modela svih proizvođača. Problemi bi se prije svega mogli pojaviti kod starijih vozila.