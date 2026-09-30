KRAJ JEDNE ERE
Poznata njemačka pivovara zatvara se nakon 400 godina rada zbog pada prodaje piva
Njemačka pivovara Wolters zatvara se nakon četiri stoljeća rada, postajući tako najnovija njemačka pivovara koja zatvara svoja vrata suočena s padom potražnje.
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Glasnogovornica odvjetničkog ureda Eckert, koji vodi stečajni postupak pivovare, izjavila je u utorak da je oko 90 zaposlenika obaviješteno o zatvaranju pogona u Braunschweigu.
Gradonačelnik Braunschweiga Thorsten Kornblum opisao je zatvaranje kao "iznimno bolno".
Pivovara, osnovana 1627. godine, podnijela je zahtjev za stečaj ranije ove godine, navodeći kao razlog pad prodaje. Pokušaji pronalaženja investitora pokazali su se bezuspješnima.
Njemačko tržište piva prošle se godine smanjilo najoštrije do sada od ponovnog ujedinjenja zemlje 1990. godine, prema podacima koje je u veljači objavio Savezni ured za statistiku.
"Završava jedna era"
Sindikat NGG kritizirao je kratko razdoblje između otvaranja stečajnog postupka i odluke o zatvaranju Woltersa.
"Izvana ovaj proces manje nalikuje uređenom restrukturiranju, a više kočenju u nuždi", poručili su iz sindikata.
Iz odvjetničkog su ureda naveli da se napori za očuvanje brenda Wolters nastavljaju putem razgovora sa zainteresiranim stranama.
Direktor pivovare Nils Handke izrazio je žaljenje zbog, kako je rekao, "neizbježnog" koraka.
"Zatvaranjem proizvodnog pogona u Braunschweigu završava jedna era", kazao je.
Posljednjih godina pivovare diljem Njemačke zatvaraju se zbog sve manje potražnje.
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