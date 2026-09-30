štrajk u zagrebu
Sindikalist ZET-a: Ispričavamo se građanima koji nas zovu, mogu zvati i gradsku upravu
Naša Katarina Plantak razgovarala je s Vladimirom Jozićem, predsjednikom Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a.
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Jozić kaže kako im je jučerašnja odluka suda dobar znak te da su danas već poslodavcu poslali dopis kojim predlažu arbitražu.
"Spremni smo isti tren sjesti s gradonačelnikom i saslušati prijedloge, sve su opcije tu, ali pričekajmo presudu suda. Vjerujem da će biti u našu korist, ali i ne bude, opet smo spremni razgovarti s gradonačelnikom", poručuje Jozić.
Na pitanje hoće li se radnici vratiti na posao odmah ako presuda suda ne bude u njihovu korist, Jozić odgovara da postoji rok za žalbu od pet dana.
Gradonačelnik je taj koji odlučuje i ako on da naputak Upravi, mi ćemo tad razgovarati, govori Jozić dodajući da zahtjeve neće iznositi putem medija.
"Razumijemo građane, ispričavamo se svim građanima koji nas zovu. Mogu zvati i gradsku upravu. Nervoza vlada i među nama, a današnja presuda će otkriti mnogo toga", kaže.
Što se tiče vozača koji nisu štrajkali, Jozić kaže da su dvoje kolega koji voze danas, na tračnice htjeli od prvog dana te da nema drugih zainteresiranih za rad.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.
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