Sudac Antonio Melnjak iz Rijeke odsvirao je kraj čim je iz VAR sobe stigla potvrda da Ahmetijev pogodak treba poništiti, a poslije svega nekoliko sekundi prema njemu su krenuli igrači Varaždina. Uslijedili su brojni prigovori, dijelio je tu Melnjak žute kartone, a čak su se i zaštitari morali umiješati kako bi se tenzije smirile, javlja Gol.hr.