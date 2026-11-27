napeta završnica
Drama nakon utakmice Istre i Varaždina: Morali intervenirati i zaštitari
Završnica utakmice Istra 1961 - Varaždin bila je prilično napeta. Nakon što su Puljani vodili 2:0 i imali igrača više, Iuri Tavares je prepolovio njihovu prednosti i unio neizvjesnost na travnjak.
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Duboko u sudačkoj nadoknadi Istra 1961 je postigla i treći pogodak, krasno je pogodio Dukan Ahmeti, ali taj zgoditak je poništen zbog ranijeg zaleđa.
Sudac Antonio Melnjak iz Rijeke odsvirao je kraj čim je iz VAR sobe stigla potvrda da Ahmetijev pogodak treba poništiti, a poslije svega nekoliko sekundi prema njemu su krenuli igrači Varaždina. Uslijedili su brojni prigovori, dijelio je tu Melnjak žute kartone, a čak su se i zaštitari morali umiješati kako bi se tenzije smirile, javlja Gol.hr.
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