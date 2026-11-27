KRONOLOGIJA SLUČAJA PERIŠ
Od "policija nije imala saznanja" do "nije ni slutila": Kako se mijenjalo objašnjenje policijskog postupanja
Od tvrdnje ministra Davora Božinovića da policija nije znala za postojanje snimke iz noći smrti Kristiana Josipa Periša u jankomirskoj bolnici, došli smo do objašnjenja čelnih ljudi policije da su znali, ali "nisu slutili da bi se moglo raditi o takvoj situaciji".
Predstavnici policije na sjednici saborskog Odbora za zdravstvo u srijedu objašnjavali su zašto snimke videonadzora iz Klinike za psihijatriju Sveti Ivan nisu izuzete odmah nakon što je obitelj Kristiana Josipa Periša 23. listopada podnijela kaznenu prijavu i zatražila njihovo žurno osiguravanje.
Predstavnik kriminalističke policije Ivica Kropek ustvrdio je da je navode iz kaznene prijave najprije trebalo dodatno provjeriti, zbog čega je policija prvo kontaktirala sudsku medicinu.
"U ovom slučaju, kad je dobiven akt koji je nazvan kaznena prijava, ne znači nužno da je to dovoljno za osnovanost sumnje da je počinjeno i kazneno djelo. To su nekakve preliminarne informacije, koje treba kroz policijske izvide dodatno i potvrditi. Prvi relevantan i logičan izvid je bio provjera na sudskoj medicini."
Glavni ravnatelj policije Nikola Milina prethodno je ustvrdio da je policija znala da se snimke videonadzora čuvaju.
"Policija je znala i za činjenicu da se taj videonadzor čuva i policija je pokušala doći do osnova sumnje dodatnih da se stvarno radi o kaznenom djelu", kazao je Milina.
Milina: Policija nije ni slutila...
No, nakon petosatne rasprave na Odboru za zdravstvo, novinari su od Miline tražili pojašnjenje.
"Policija je, kao i uvijek kada postupa u takvim slučajevima, najprije išla potvrditi. To je tek prvi izvor saznanja, ali nije ni slutila da bi se moglo raditi o ovakvoj situaciji. Policija je, osim što je prikupljala saznanja i na Zavodu za sudsku medicinu, imala prethodna iskustva baš s tom zdravstvenom ustanovom gdje je znala da po njihovom pravilniku i statutu snimke čuvaju 30 dana, tako da policija tada nije ni znala uopće kako se događaj dogodio. Kada smo dobili snimku, onda je krenula žurna realizacija temeljem snimke", objašnjavao je.
Obitelj tražila žurno izuzimanje snimki
Podsjetimo, dva dana nakon smrti, 23. listopada, obitelj Kristiana Josipa Periša podnijela je kaznenu prijavu zbog sumnje na nesavjesno liječenje 23. listopada. Prijava je bila upućena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu i II. policijskoj postaji Policijske uprave zagrebačke.
Obitelj je izričito zatražila žurno izuzimanje snimki videonadzora kako bi se osigurale kao dokaz u postupku.
Međutim, bivša ravnateljica bolnice Majda Grah snimke je pregledala tek 4. studenoga.
Policija je obaviještena dan poslije, a snimke je dobila 6. studenoga, dva tjedna nakon podnošenja kaznene prijave, kad ih je odvjetnik bolnice na zahtjev policije donio u postaju.
Božinović ranije tvrdio da policija nije imala saznanja
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović 16. studenoga je na pitanje zašto policija nije ranije zatražila snimke odgovorio je da "policija nije imala saznanja o tome", istaknuvši da je bolnica znala za videonadzor i način njegova korištenja.
Prema tadašnjem Božinovićevu objašnjenju, policija je kaznenu prijavu zaprimila 23. listopada, a tri dana poslije kontaktirala je Zavod za sudsku medicinu, no tada nije dobila potvrdu o uzroku Periševe smrti.
Snimka koju je policija zaprimila 6. studenoga, rekao je tada ministar, usmjerila je daljnje kriminalističko istraživanje.
Na pitanje zašto policija ranije nije zatražila snimku nadzornih kamera, Božinović je tada odgovorio da nije imala saznanja o njezinu postojanju.
"Jedini koji imaju saznanja, to treba reći, je bolnica koja zna da ima video-nadzor, koja ima cijelu dokumentaciju i kako je taj video-nadzor uveden i kako se on koristi", kazao je.
Dodao je da bi smrt pacijenta svakako bila razlog za pregledavanje snimki, no prema informacijama koje je imao, one su pregledane tek 4. ili 5. studenoga, a policiji dostavljene dan poslije.
Slučaj bokser
Novinarka Indexa Ana Raić u četvrtak je upozorila da je jedno od spornih pitanja i je li 32-godišnji Periš pri dolasku u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru kod sebe imao metalni bokser.
Policija mu taj predmet nije oduzela, o čemu je ranije govorio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ali prema dokumentaciji DORH-a, medicinsko osoblje uočilo je bokser nekoliko sati prije kobnog vezivanja pacijenta.
Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u Saboru je u srijedu ponovno odbacio navode o bokseru, ustvrdivši da policijski službenici tijekom sigurnosnog pregleda kod Periša nisu pronašli nikakve predmete pogodne za napad.
Metalni bokser spominje se, međutim, i u rješenju Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu o proširenju istrage, ističe Raić.
Index navodi i očitovanje liječnice Lucije Šenjug Mance, prema kojemu je Periš tijekom razgovora pokazao metalni bokser i kliješta za stisak, koja policajci prethodno nisu primijetili.
Zašto policija nije pronašla bokser, ako ga je Periš imao?
Iz iskaza tadašnje ravnateljice bolnice Majde Grah proizlazi da je Periš tijekom razgovora s liječnicom Silvanom Jelavić predao metalni bokser i još jedan predmet, takozvani stiskač, pa nakon 16 sati pristao na terapiju. Prema tom iskazu, Periš kod sebe više nije imao bokser nekoliko sati prije smrtonosne intervencije.
Odvjetnik obitelji Periš, Leon Zrnić, rekao je novinarki Raić da nije vidio bolničku potvrdu, ali da Kristianove sestre nisu primijetile bokser među preuzetim osobnim stvarima.
Kako je bokser dospio u bolnicu i zašto ga policija nije pronašla tijekom sigurnosnog pregleda, ako ga je Periš dosista imao kod sebe? Je li taj bokser nakon njegove smrti zbilja predan obitelji, kako je navedeno u bolničkoj dokumentaciji?
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare